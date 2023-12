États-Unis : un bébé de 4 mois retrouvé sain et sauf dans un arbre après avoir été aspiré par une tornade

Un bébé a été retrouvé dans un arbre, après avoir été aspiré par une tornade dans l'État du Tennessee aux États-Unis. Un véritable miracle.

Il n'y avait aucune chance de retrouver ce bébé vivant, et pourtant. Comme sa maman, Sydney Moore, l'explique, le petit Lord a failli perdre la vie à cause de la violente tornade qui s'est abattue sur le Tennessee ce samedi.

Ce couple et leurs deux bébés, l'un âgé de 1 an et l'autre de seulement 4 mois, étaient dans le mobile-home familial lorsque le phénomène météorologique a détruit l'habitat. Selon Sydney Moore, le toit a été complètement arraché, en l'espace de quelques secondes.

C'est alors que la force de la tornade a soulevé le nourrisson de 4 mois, comme le raconte la jeune maman. «Le bout de la tornade est descendu et a ramassé le berceau avec mon bébé Lord, dedans. Il était le premier à s'envoler».

Le père des deux enfants s'est alors jeté sur le berceau pour protéger son fils, en vain, car il a, lui aussi, fini par être projeté en l'air. «Il s'était agrippé au berceau pendant tout ce temps. Ils ont fait des ronds sur eux-mêmes et puis ils ont été projetés», explique Sydney Moore à la BBC, encore sous le choc.

«les mûrs se sont effondrés»

Durant ce temps-là, cette dernière a eu le réflexe maternel d'attraper Princeton, leur aîné. «Quelque chose m'a dit de simplement courir à mon fils et sauter sur lui», assure-t-elle. «Et au moment où je l'ai fait, les mûrs se sont effondrés».

Cette intuition a sans aucun doute sauvé la vie de son bébé de 1 an, puisqu'elle explique avoir été écrasée par les décombres, à tel point qu'elle était presque incapable de respirer. Après s'en être sortis, les trois membres de la famille se sont empressés de chercher le petit Lord, à l'extérieur.

La mère âgée de 22 ans seulement se souvient du sentiment de peur qu'elle a ressenti, à l'idée de retrouver son bébé sans vie. «J'étais sûre qu'il était mort et que nous n'allions pas le retrouver. Mais il est là, et c'est par la grâce de Dieu», s'est-elle réjouit.

Guidé par un ange

Depuis l'événement, Cailtyn Moore, la sœur de Sydney, a lancé une cagnotte en ligne sur plate-forme GoFundMe, pour aider la famille à se reconstruire après la catastrophe. «On aurait dit que le petit bébé avait été placé soigneusement dans son berceau sur un arbre» et comme si «un ange l'avait guidé en toute sécurité à cet endroit», peut-on lire en description de la cagnotte.

S'ils n'en gardent plus de peur que de mal, les enfants et la maman s'en sortent tout de même avec de petites blessures et égratignures, tandis que le papa a une épaule et un bras cassé.