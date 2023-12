Australie : les images impressionnantes des inondations qui touchent le nord-ouest du pays

Depuis quelques jours, le nord-ouest de l’Australie est touché par de très violentes intempéries. D’abord frappé par le cyclone Jasper en milieu de semaine, le pays subit désormais des pluies diluviennes et des inondations.

Pas de répit pour les habitants du Queensland, au nord-ouest de l’Australie. D’abord touchée par le cyclone Jasper en milieu de semaine, qui a provoqué le débordement de nombreux cours d’eau et inondé des autoroutes, la région australienne est désormais frappée par de fortes pluies.

La ville de Cairns, important centre touristique, est particulièrement touchée par les inondations. Les services d’urgence ont annoncé que l’aéroport a été fermé. Une fille de dix ans a été frappée par un éclair dans le sud de la région ce samedi, et est toujours dans un état critique.

Australia’s Queensland state is experiencing some of its worst flooding in its history as remnants of Tropical Cyclone Jasper continue to dump phenomenal rainfall totals to the Cairns region of northern Qld. Two rain gauges have recorded over 660 mm (26 inches) of rain in just 12… pic.twitter.com/E9QGvdH7fI

