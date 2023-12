Israël-Hamas : le pape François dénonce l’attaque de la paroisse catholique de Gaza par des tireurs israéliens

Ce dimanche 17 décembre 2023, le pape François a condamné l'attaque commise par des tireurs israéliens contre une paroisse catholique à Gaza la veille. La tragédie a causé la mort de deux femmes et fait plusieurs blessés.

Alors qu'il fêtait son anniversaire ce 17 décembre, le pape François a déploré la mort de deux femmes et apporté son soutien aux blessés de l'attaque perpétrée la veille par des tireurs israéliens dans une paroisse catholique à Gaza.

«Des civils non armés subissent des bombardements et des tirs […] Cela s’est même produit dans l’enceinte de la paroisse de la Sainte Famille, où il n’y a pas de terroristes, mais des familles, des enfants, des personnes malades et handicapées, des religieuses», a dénoncé le chef de l'Eglise romaine, qui maintient un contact régulier avec la seule paroisse catholique de cette zone enclavée et assiégée.

Nahida Khalil Anton et sa fille Samar Kamal Anton, ont été tuées «par balles alors qu’elles marchaient vers le Couvent des sœurs» samedi par un soldat israélien dans le complexe abritant l’unique église catholique de la ville de Gaza, a indiqué le même jour le Patriarcat latin de Jérusalem dans un communiqué.

Sept autres personnes ont été blessées par balle alors qu'elles cherchaient à se mettre à l'abri des tirs à l'intérieur de la paroisse, toujours selon le communiqué.

«C’est la guerre, c’est le terrorisme»

Le pape a déclaré : «Certains disent : "C’est du terrorisme, c’est la guerre". Oui, c’est la guerre, c’est le terrorisme». Une déclaration, en filigrane, semblant dénoncer les justifications fournies pour l'assaut israélien sur Gaza après l'attaque du Hamas du 7 octobre dernier. Le chef de l'Église catholique a conclu en indiquant «prions le Seigneur pour la paix».

Cette mention du «terrorisme» avait déjà suscité de vives critiques parmi les Israéliens et la communauté juive lors d’une audience générale du 22 novembre précédente, désignant tant le Hamas que les Israéliens.

Selon les données d'Israël, 1.139 personnes, principalement des civils, ont perdu la vie lors de cette attaque. En représailles, Israël a promis de «détruire» le Hamas, menant des bombardements massifs sur le territoire palestinien et y déployant une importante opération terrestre.