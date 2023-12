Delaware : grosse panique après qu'un véhicule du convoi de Joe Biden a été percuté par une berline (vidéo)

Un véhicule du convoi du président américain Joe Biden a été percuté par une voiture ce dimanche 17 décembre, surprenant le président américain au moment où il quittait son quartier général de campagne dans le Delaware.

Plus de peur que de mal pour le président des États-Unis. En déplacement depuis son quartier général de campagne dans l'État du Delaware, Joe Biden a été impliqué dans un accident de voiture, qui n'a pas fait de blessés.

Police demanded that the driver open the door. It wasn’t clear whether the driver was responding. pic.twitter.com/4KqmJP7qNy

— Josh Wingrove (@josh_wingrove) December 18, 2023