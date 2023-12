Doigt d'honneur sur la BBC : la journaliste «plaisantait» lors d'un compte à rebours

La vidéo d’une journaliste de la BBC faisant un doigt d’honneur à l’antenne est devenue virale. La séquence entière a été diffusée sur les réseaux sociaux, et il s’agissait en réalité d’une blague de la journaliste lors d’un compte à rebours.

Il s’agissait en réalité d’une simple blague avec l’équipe de tournage. La vidéo de Maryam Moshiri, journaliste de la BBC au Royaume-Uni, dans laquelle elle fait un doigt d’honneur avant de commencer son journal, a été visionnée des milliers de fois.

Une première version de la vidéo avait été largement diffusée sur les réseaux sociaux, où l'on voyait uniquement la journaliste faire un doigt d'honneur à la caméra, en souriant, avant de prendre un air beaucoup plus sérieux et de commencer la présentation de son journal télévisé.

Après le scandale, la vidéo intégrale de cette séquence a été diffusée sur les réseaux sociaux. On peut voir que la journaliste était en train de faire un compte à rebours avec ses mains avant le lancement de son émission, et que le doigt d’honneur, censé mimer le numéro 1, était une plaisanterie à destination de son équipe de tournage.

Sur X, Maryam Moshiri a réagi à la polémique : «Ce n’est pas la BBC qui a publié cela et ce n’est certainement pas moi ! Mais d'une certaine manière, je pense que je suis contente que cela soit sorti, car cela montre que je plaisantais un peu avec l'équipe pendant le compte à rebours. Encore une fois, désolée, cela a été diffusé. C'était censé être une blague privée», a-t-elle écrit sur le réseau social.

— Maryam Moshiri (@BBCMaryam) December 15, 2023