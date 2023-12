Frontières fermées, entrée dans l'OTAN... Pourquoi les relations entre la Russie et la Finlande continuent-elles de se détériorer ?

Depuis le début de l’invasion russe en Ukraine, les relations entre la fédération de Russie et son voisin finlandais ne cessent de se détériorer. Des tensions si fortes que jeudi dernier, les Finlandais ont à nouveau décidé de fermer leurs frontières.

Finlande et Russie s’opposent de plus en plus. Les deux pays partagent 1.340 kilomètres de frontière mais leurs relations diplomatiques ont été considérablement dégradées par l’offensive de Vladimir Poutine sur l’Ukraine en février 2022.

Ce lundi 18 décembre un accord historique entre le ministre finlandais de la Défense et le secrétaire d’État américain, Antony Blinken va être signé. Il doit permettre aux États-Unis d’avoir accès à 15 bases militaires en Finlande et de positionner du matériel militaire sur plusieurs de ces sites. Il est à noter qu'aucune des bases concernées ne se trouve près la frontière avec la Russie.

De plus, la Finlande a pris la décision de fermer à nouveau ses frontières communes avec la Russie, accusant le Kremlin d’organiser une crise migratoire en envoyant sur le territoire finlandais des sans-papiers afin de déstabiliser le gouvernement d’Helsinki.

Certains postes de frontières étaient encore ouverts mais face à l’afflux de demandeurs d’asile irakiens, somaliens et yéménites en provenance de Russie, le gouvernement finois a décidé de bloquer l’intégralité de ses frontières avec son voisin russe au moins jusqu’au 14 janvier 2024.

La Russie accuse l’Occident

Vladimir Poutine a estimé que les pays occidentaux étaient les responsables de la débâcle des relations russo-finlandaises, «ils ont entraîné la Finlande dans l'Otan. Avions-nous des différends avec eux ? Tous les différends, y compris ceux territoriaux du milieu du XXe siècle, sont réglés de longue date».

«Il n'y avait aucun problème là-bas, mais il y en aura maintenant, car nous allons créer le district militaire de Leningrad et y concentrer un certain nombre d'unités», a déclaré Vladimir Poutine à la télévision russe, ce dimanche, en réaction à l’éloignement de la Finlande et à son accord avec les États-Unis.

Une présence militaire renforcée inquiétante alors que Joe Biden a estimé que Vladimir Poutine «ne s’arrêtera pas» à l’Ukraine.