Inondations en Australie : les crocodiles profitent des crues pour envahir les villes (vidéo)

L’Australie a été frappée par d’importantes inondations, notamment au nord-est du pays où plus de 200 personnes ont notamment été évacuées. La situation profite néanmoins aux crocodiles, qui envahissent les villes.

Une situation insolite. Alors que de nombreuses villes australiennes ont été inondées, des crocodiles ont été pris dans les flots et ont envahi les rues.L'Etat du Queensland, au nord-est de l’Australie, a particulièrement été frappé par des vents violents et des pluies torrentielles après le passage d'un cyclone tropical.

Wujal Wujal, un village peuplé en grande partie d'aborigènes à la pointe nord-est de l'île-continent, est désormais «une mer d'eau sale et de boue», selon Kiley Hanslow, une responsable locale.

Des crocodiles, repoussés par les crues, ont ainsi été repérés à Wujal Wujal et dans plusieurs villes des environs.

Ces derniers se fondent parfaitement dans l’eau boueuse et sont ainsi difficiles à repérer, les rendant encore plus dangereux. Certains habitants ont tout de même essayé de se rapprocher pour les voir de plus près, quand les autorités ont quant à elles œuvré pour en capturer devant le danger qu'ils peuvent représenter pour les populations locales.

Parallèlement, des hélicoptères de l'armée australienne ont notamment été envoyés pour secourir les habitants des zones inondées. Au moins 200 personnes ont d’ailleurs été évacuées par les équipes de secours dans la nuit de dimanche à lundi selon la police, alors que de nouvelles pluies étaient attendues dans la journée de lundi.