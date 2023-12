Israël-Hamas : l'organisation terroriste diffuse une vidéo de trois otages retenus dans la bande de Gaza

Le Hamas a diffusé ce lundi 18 décembre une vidéo montrant trois Israéliens retenus en otages dans la bande de Gaza depuis le 7 octobre, et l’attaque de l’organisation terroriste sur l’État hébreu.

Une vidéo d’un peu plus d’une minute. Ce lundi 18 décembre, le Hamas a diffusé des séquences de trois Israéliens âgés, retenus en otages dans la bande de Gaza. Intitulée «Ne nous laissez pas vieillir ici», ces hommes, barbus, sont montrés assis sur des chaises, l’un d’eux adressant un message aux autorités israéliennes leur demandant de faire le nécessaire pour obtenir leur libération.

Selon les médias locaux, les trois otages montrés dans la vidéo sont âgés de 79 à 84 ans et sont originaires du kibboutz de Nir Oz, l'une des collectivités visées par l'attaque d'une ampleur sans précédent menée par des commandos du Hamas le 7 octobre dans le sud d'Israël.

«C'est une vidéo de terreur criminelle qui montre la brutalité du Hamas envers des civils âgés et innocents qui ont besoin d'attention médicale», a réagi le porte-parole de l'armée, Daniel Hagari.

Un tunnel découvert sous la bande de Gaza

Israël poursuit son offensive entamée le 7 octobre, à la suite de l’attaque terroriste du Hamas. L’armée a d’ailleurs annoncé ce dimanche avoir trouvé «le plus grand tunnel» que le groupe ait creusé sous la bande de Gaza.

«Ce réseau massif de tunnels, qui se divise en plusieurs branches, s'étend sur plus de quatre kilomètres et n'arrive qu'à 400 mètres du point de passage d'Erez» entre Israël et le nord de la bande de Gaza, ont indiqué les forces armées israéliennes dans un communiqué. Un photographe de l'AFP, autorisé à visiter le site, a confirmé une capacité permettant d’accueillir de petits véhicules.

L’Etat hébreu a par ailleurs indiqué que ce tunnel a coûté des millions d’euros et a été creusé durant plusieurs années sous le commandement de Mohamed Sinouar. Ce dernier est le frère de Yahya Sinouar, chef du Hamas, qui est considéré comme l'instigateur de l'attaque du 7 octobre dernier.