Etats-Unis : le Minnesota change son drapeau, jugé raciste envers les Amérindiens

Le Minnesota faisait face à une polémique depuis plusieurs années en raison de son drapeau représentant un fermier blanc et un Amérindien sur un cheval. Cette semaine, l'État américain a changé pour adopter un drapeau plus sobre.

Le Minnesota a adopté mardi 19 décembre un nouveau drapeau local. Celui-ci est divisé en deux couleurs, le bleu ciel et le bleu marine, surmonté d'une étoile blanche à huit branches. Le bleu foncé représente la forme du territoire de l'État et l'étoile est un clin d'oeil à sa devise «L'étoile du Nord» (en Français dans le texte). Une décision qui doit clore une polémique liée au précédent drapeau, jugé raciste envers les Amérindiens.

L'ancien drapeau du Minnesota représentait en effet un fermier blanc labourant son champ à côté de son fusil. À l'arrière-plan, on pouvait observer un Amérindien à cheval, armé d'une lance. Le dessin est surmonté de «1858», année où laquelle le Minnesota est devenu le trente-deuxième État des États-Unis. Une vision de l'homme blanc qui établit son territoire face aux «Indiens» d'Amérique, comme en témoigne l'illustration de l'ancien drapeau de l'Etat ci-dessous.

L'ancien drapeau faisait polémique. © Wikipedia

En ce mois de décembre, le nouveau drapeau adopté entend offrir une vision plus sobre et respectueuse. «Un grand merci à tous mes amis, ma famille et aux inconnus de tout l'État qui m'ont soutenu moi et mon drapeau», a déclaré Andrew Prekker, concepteur du nouveau drapeau, sur son compte Instagram. «Je suis si fier de pouvoir dire que j'ai aidé à concevoir le nouveau drapeau de l'État du Minnesota», conclut-il. Son drapeau a été sélectionné par la «Commission de refonte des emblèmes de l'État» parmi des centaines de propositions soumises par les habitants. Tous avaient une étoile en hommage à la devise de l'État. Les différentes nuances de bleu représentent les nombreux lacs de l'État.

«J'espère que les habitants du Minnesota trouveront un point commun dans ce drapeau et s'uniront autour de lui pour les générations à venir», a déclaré le secrétaire de l'État, Steve Simon. Reste encore une dernière étape avant son officialisation : si le parlement de l'État ne s'y oppose pas, le nouveau drapeau sera hissé le 11 mai 2024, date du 166e anniversaire du Minnesota.