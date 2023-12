Exemption de visa, visa électronique : voici les 5 pays où il sera plus facile de voyager en 2024

Alors que l'obtention d'un visa peut-être un frein au tourisme, certains pays comme la Chine, la Jordanie ou le Cambodge assouplissent leurs conditions d’entrée pour les Français. D’autres comme le Kenya ou la Mongolie, on même supprimé l’obligation de présenter ce document en 2024.

Vous avez prévu de voyager en 2024 et vous ne voulez pas vous prendre la tête avec les formalités administratives pour obtenir un visa ? Bonne nouvelle, ces cinq pays simplifient leurs procédures d’entrée pour les touristes français, à partir du 1er janvier prochain.

La Chine facilite l’entrée sur son territoire

Dans un communiqué publié le 24 novembre dernier, l’ambassade de Chine en France a indiqué que «les titulaires de passeports ordinaires en validité de la France, de l’Allemagne, de l’Italie, des Pays-Bas, de l’Espagne et de la Malaisie se rendant en Chine pour les motifs de commerce, de tourisme, de visite familiale et de transit sont exemptés de visa pour une durée maximale de 15 jours». Cette exemption de visa est valable jusqu’au 30 novembre 2024.

Le Kenya supprime l'obligation de visa

À partir de janvier 2024, il ne sera plus nécessaire d’en demander un pour visiter le pays. Jusqu’à aujourd’hui, les personnes souhaitant voyager au Kenya devaient s’acquitter des frais d’ambassade de 46 euros environ. Il sera cependant nécessaire pour les voyageurs d’avoir une autorisation de voyage électronique avant de prendre leur envol pour le pays.

la mongolie exempte de visa jusqu'en 2025

Les ressortissants français et de 33 autres pays sont exemptés de l’obligation de visa pour un séjour de moins de 30 jours. L’objectif du pays, coincé entre la Russie et la Chine, est de dynamiser le secteur du tourisme.

la Jordanie propose un visa payant et des forfaits

Les touristes qui achètent un «Jordan Pass», via le site dédié, bénéficient d'un visa d'entrée compris dans le prix ainsi que de la gratuité d'accès à 43 sites touristiques, à condition de séjourner trois nuits au minimum en Jordanie. Le pays propose trois types de «forfaits» pour s’exempter des frais de visa d’entrée. Pour 90 euros, le pass «Jordan Wanderer» comprend un jour de visite à Petra inclus, l’entrée gratuite à plus de 40 activités, des brochures numériques téléchargeables gratuitement ainsi que la suppression des frais de visa d'entrée. Si vous payez 95 euros ou 102 euros, vous avez soit accès au pass «Jordan Explorer» ou au pass «Jordan Expert» qui comprend une, ou deux journées de visite supplémentaires à Petra. Aujourd’hui, le prix du visa seul est de 51 euros.

Le cambodge lance son e-visa pour les touristes

Le gouvernement cambodgien simplifie les modalités d’accès au pays en supprimant les formulaires de déclaration d’entrée, de santé et de douanes pour les étrangers. À partir du 1er janvier 2024, il suffira de présenter un «e-visa T», accessible directement sur le site internet du royaume du Cambodge, au prix de 32 euros. Le e-visa n’est disponible uniquement qu’un mois avant l’entrée dans le pays et n’est valide que pour un séjour de trente jours sur place. Ce e-visa deviendra obligatoire pour tous à partir du 1er juillet 2024. Pendant la période de transition de six mois, les voyageurs auront le choix entre ces deux formats.