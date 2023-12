Inde : des centaines de créatures marines toxiques repérées dans une grande ville après des inondations

La semaine dernière, des centaines de créatures venimeuses des fonds marins ont été retrouvées sur le rivage de la plage indienne de Besant Nagar, située au sud-est du pays. Un spectacle ravissant pour les yeux uniquement, car les dragons bleus des mers et les méduses bouton bleu peuvent être dangereuses pour l'Homme.

Il ne fait pas bon se baigner sur la plage de Besant Nagar, en Inde. En effet, comme le rapporte The Independent, des centaines de créatures venimeuses des profondeurs ont été repérés sur le sable du littoral de Chennai, une ville située au sud-est du pays. Celles-ci ont probablement été chariées par les inondations qui ont frappé la zone, ainsi qu'un déversement de pétrole industriel.

Un spectacle pour les yeux... qui reste dangereux

Parmi les espèces marines qu'ont pu observer les habitants de Chennai cette semaine, des méduses bouton bleu, appelées ainsi en raison de leurs tons vifs, qui ressemblent à des colonies de polypes. Mais également des dragons bleus des mers, une limace de mer venimeuse qui tient aussi son nom de sa teinte bleutée. Cette dernière est particulièrement dangereuse car, comme le souligne Géo, elle peut provoquer un choc anaphylactique ou la mort.

«Des centaines d'entre elles se sont échouées entre le pont brisé et le temple Ashtalakshmi sur la plage», précise Srivatsan Ramkumar, un résident de Chennai qui est également membre de l'Environmentalist Foundation of India, évoquant les deux espèces repérées sur le sable de Chennai. Si un grand nombre des animaux marins était déjà mort, l'habitant de la ville a néanmoins «repéré des dragons bleus des mers et des méduses bouton bleu» toujours en vie.

Un spectacle, certes funeste pour les animaux qui n'ont pas survécu, qui en aura mis plein les yeux aux habitants, tant le bleu de ces créatures pour l'homme est éblouissant. Il convient néanmoins de rappeler qu'il ne faut sous aucun prétexte toucher ces animaux qui peuvent s'avérer très dangereux pour l'Homme.