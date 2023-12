«Supernova - massacre à la rave-party» : le reportage inédit sur le drame du 7 octobre à voir en exclusivité ce jeudi sur CNEWS

C'est un témoignage aussi essentiel que bouleversant. Ce soir, le reportage grand format inédit «Supernova : massacre à la rave-party», diffusé ce jeudi à 21h sur CNEWS et suivi d'un long décryptage, revient sur la terrible attaque du Hamas, le 7 octobre dernier en Israël, lors du festival Supernova à Réïm, face à Gaza.

Une soirée spéciale présentée par Olivier Benkemoun, pour poser des mots et des visages sur la plus terrible attaque subie par Israël depuis sa création, en 1948. Intitulé «Supernova : massacre à la rave-party», il éclaire sous un angle inédit ce jour du 7 octobre, où une jeunesse venue se rassembler pour célébrer la paix, s'est retrouvée au petit matin piégée par les combattants du Hamas, avec un bilan de 370 victimes, et une quarantaine de festivaliers pris en otage.

Si le monde entier a pu voir circuler sur les réseaux sociaux une multitude d'images toutes plus violentes les unes que les autres, souvent sans contextualisation, il manquait un reportage d'ensemble pour tenter de reconstituer étape après étape le déroulement précis de ce drame.

Réalisé sur place par des reporters présents à l'origine pour couvrir le festival, le programme compile à la fois les images, photos, vidéos issues des téléphones des spectateurs présents ce jour, mais aussi celles des assaillants, dans un compte à rebours macabre.

Invité ce jeudi matin de l'émission Culture médias de Thomas Isle sur Europe 1, le présentateur Arthur - co-producteur du reportage - a ainsi expliqué que, signe de l'époque, «les jeunes se filment tout le temps, même quand ils sont à deux doigts de la mort. C'est une forme de témoignage que nous voulions montrer au public.»

Des témoignages uniques

Mais surtout, ce reportage acquiert une force émotionnelle rare quand il donne à voir le témoignage de survivants, proches de victimes, et même otages libérés. «Voir une image brute, c'est très violent (si les corps des victimes ont été floutés, le reportage reste déconseillé aux moins de 12 ans, Ndlr). Les témoignages, eux, permettent de comprendre comment, au-delà de la stupéfaction, ces gens ont survécu à cette attaque. Tout cela a été tourné avec beaucoup de pudeur», a précisé Arthur.

Après la diffusion du programme, Olivier Benkemoun recevra en plateau de nombreuses personnalités venues analyser, décrypter, et mettre en perspective les événements, images et témoignages autant que leurs conséquences toujours en cours. Gil Taïeb, vice-président du CRIF, Léa Landman, géopoliticienne et enseignante à Sciences Po et Julien Bahloul, ancien journaliste et ancien porte-parole réserviste de Tsahal, viendront ainsi apporter leur éclairage. Une soirée chargée en émotion, mais sans aucun doute essentielle à l'heure où fake news et désinformation tentent de brouiller ou minimiser les faits.

«Supernova : massacre à la rave-party», présenté par Olivier Benkemoun, 21h, CNEWS