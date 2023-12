Turquie : un homme arrêté après avoir poussé d'une falaise la femme qui avait refusé sa demande en mariage

Cinq mois après avoir perdu sa petite amie qui avait chuté d'une falaise lors de sa demande en mariage, Nizamettin Gursu, a été appréhendé par les autorités turques qui ont remis en cause le caractère accidentel du décès.

La demande en mariage promettait pourtant d'être idyllique. Mais le 6 juillet dernier, Yesmin Demir, une jeune turque a mortellement chuté d'une falaise de Canakkale, une ville située au nord-ouest de la Turquie, peu après que son petit ami Nizamettin Gursu lui a proposé de devenir sa femme. «Nous avons bu de l'alcool. Cela s'est passé soudainement», avait alors expliqué Nizamettin. Mais comme le rapporte le New York Post, le motif accidentel des faits a été mis à mal par les investigations des autorités, qui viennent d'arrêter l'ex-petit ami de la défunte, cinq mois après le drame.

