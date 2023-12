La santé du célèbre phoque d'Australie Neil inquiète les experts

Devenu viral sur les réseaux sociaux en juillet 2022, le phoque australien Neil a suscité l’inquiétude des experts locaux, en raison de ses déplacements en milieu citadin, créant tantôt des mouvements d’agitation, tantôt des déconvenues pour les habitants.

Avec ses plus de 45.000 followers, Neil ne passe pas inaperçu. Mais cette célébrité pourrait être dangereuse pour lui, et pour le reste de la population. Le phoque d'Australie de 600 kg est devenu viral sur les réseaux sociaux en juillet 2022 lors d’un «haul out», une période durant laquelle les phoques se rendent sur la terre ferme.

The Internet’s Newest Sensation Is Neil the Seal From Tasmania https://t.co/4UW2nv4w6z pic.twitter.com/5xWkLX3KaN — Juank (@JCSura) December 22, 2023

Depuis, l’éléphant de mer est devenu en Tasmanie un véritable phénomène national aux multiples aventures. Comme cette fois où il avait bloqué l’accès à la voiture d’une femme, qui souhaitait se rendre sur son lieu de travail, ou une autre où il s’était allongé devant une agence immobilière.

Bien que cocasses, ces situations témoignent d’une célébrité qui devient de plus en plus problématique, selon le propriétaire du profil Instagram de l'animal.

Créé par un résident de Tasmanie, ce profil avait été lancé pour que les habitants du secteur et leurs enfants puissent admirer Neil et ses exploits.

«Les gens doivent lui laisser une distance»

Mais après des conseils de biologistes marins, le compte a annoncé le 19 décembre qu’il n’afficherait plus sa localisation actualisée, afin d’éviter les mouvements de foule.

​​«Nous devons nous rappeler qu'il s'agit d'animaux sauvages», a déclaré Mary-Anne Lea, professeure à l'Institut d'études marines et antarctiques de l'Université de Tasmanie.

Car «il n'y a pas de problème lorsque les animaux sont mignons et qu'ils interagissent de manière généralement sûre, mais lorsqu'ils grandissent, d'autres comportements naturels se manifestent - ainsi que leurs hormones - et vous pouvez commencer à avoir des interactions que vous n'appréciez pas», a-t-elle continué d’expliquer.

Pour cause, ces éléphants de mer du Sud déplacent leur masse avec beaucoup de rapidité s'ils sont harcelés, ce qui peut devenir dangereux pour les humains qui croisent leur chemin, mais aussi pour lui.

«S'ils souhaitent que Neil vive une longue vie heureuse et en bonne santé en tant qu'éléphant de mer du Sud en voie de rétablissement dans les eaux de Tasmanie, les gens doivent lui laisser une distance respectueuse dans la mesure du possible et être à l'écoute des autorités locales», a-t-elle complété.