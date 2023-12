Mystérieuse disparition d'Alex Batty : l'adolescent confie s'être «enfui pour son avenir»

Alex Batty, l'adolescent de 17 ans retrouvé en France, six ans après sa disparition, a expliqué avoir voulu rentrer au Royaume-Uni pour assurer son avenir et a reconnu avoir inventé une partie de son histoire.

Du nouveau dans l’affaire Alex Batty. Dans une interview publiée par le média anglais The Sun ce vendredi 22 décembre, l’adolescent de 17 ans s’est exprimé au sujet de sa disparition.

Pour rappel, le jeune homme avait disparu lors de vacances en Espagne avec sa mère, qui n'avait pas sa garde, et son grand-père en 2017. Il a été retrouvé mercredi dernier, en pleine nuit, par un chauffeur-livreur alors qu'il marchait le long d'une route près de Toulouse.

Le 16 décembre, il est rentré à Oldham, dans la région de Manchester, au Royaume-Uni, après six ans d'une vie nomade avec sa mère et son grand-père.

«J'ai commencé à penser à partir quand j'avais 14 ou 15 ans», a-t-il expliqué. Alex Batty a «réalisé que ça n'était pas un très bon mode de vie pour mon avenir», lui qui souhaite devenir ingénieur en informatique.

L’adolescent a affirmé qu’il n’avait «pas d'amis», ni «de vie sociale» et qu’il s’inquiétait pour son avenir : «Travailler, travailler, du travail mais pas d'études. C'est la vie que j'imaginais que je vivrais si je restais avec maman».

«Ce serait toujours la même chose, que ce soit en France ou en Espagne», a-t-il ajouté, «dans les montagnes, au milieu de nulle part, personne de mon âge».

«Une bonne personne, mais pas une bonne mère»

«Donc quand j'ai eu 16 ans, j'ai parlé à grand-père de retourner en Angleterre», a-t-il déclaré, mais sa mère «était contre l'idée». Selon ses explications, sa mère «était très anti-gouvernement, antivax».

«Elle n'était pas vraiment ouverte à toute autre opinion», a-t-il ajouté. Il a également décrit sa mère comme «une bonne personne, mais pas une bonne mère».

Alex Batty a raconté être parti vers minuit, le 11 décembre, après une dispute avec sa mère. Il était équipé d’un sac à dos rempli de quatre t-shirts, trois pantalons, un skateboard, une lampe torche, 100 euros et un couteau suisse et avait pour objectif de rejoindre la ville la plus proche, c’est-à-dire Toulouse, à 110 kilomètres au nord.

L’adolescent a également dit avoir inventé l'histoire selon laquelle il avait marché quatre jours à travers les montagnes pour brouiller les pistes, de crainte que sa mère et son grand-père ne soient arrêtés pour enlèvement d'enfant : «J'ai menti pour essayer de protéger ma mère et mon grand-père, mais je me rends compte qu'ils vont probablement se faire attraper de toute manière», a-t-il conclu.