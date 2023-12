Royaume-Uni : les images impressionnantes d’un rare nuage arc-en-ciel

Au Royaume-Uni, les habitants de Sunderland ont été émerveillés par des nuages colorés balayant le ciel jeudi 21 décembre. Un phénomène rare et qui a été immortalisé par de nombreux internautes sur les réseaux sociaux.

Des nuages «nacrés» ont été observés dans le ciel de Sunderland, une ville au nord-est du Royaume-Uni. Les habitants de la ville côtière ont immortalisé ce ciel teinté de rose, de violet, de bleu et de doré.

«Les nuages nacrés sont des nuages rares et très élevés, connus principalement pour la lumière colorée qu'ils reflètent après le coucher du soleil et avant le lever du soleil», a expliqué le site web du Met Office britannique dans des propos relayés par Fox.

Have you seen these rare clouds?





They're nacreous clouds and require specific conditions to be seen in the UK





Find out more here https://t.co/zHPlCeAhx5





Thank you @claire__bratley @_juliejohnston and @cloudymamma for sharing these photos using #loveukweather pic.twitter.com/UhSigi55Oz — Met Office (@metoffice) December 21, 2023

Selon les indications du site météorologique, le nom de ces nuages vient du mot anglais «nacre», signifiant «mère de perle».

Imitant les reflets nacrés que l'on trouve à l'intérieur des coquilles de mollusques, les nuages nacrés apparaissent en fonction de l'altitude à laquelle ils se forment et la taille des particules qui les composent.

De quoi ont besoin ces nuages pour se former ?

L'aspect irisé de la lumière du soleil est dû aux particules de glace formant ces nuages nacrés. Le Met Office britannique a noté la petitesse des particules de glace, par rapport à celles qui forment les nuages ordinaires. Elles diffusent donc de la lumière d’une façon différente, créant ce merveilleux aspect arc-en-ciel.

Nacreous clouds in Sunderland, UK. The word “nacreous” comes from “nacre” or Mother of Pearl in Old English.





Fun one to paint when I get back into it. I like to paint landscapes. pic.twitter.com/gccHlIG3vh — Melinda B. Chu (@MelindaBChu1) December 21, 2023

Mais ces nuages ont besoin de températures très basses, soit inférieures à - 78°C pour se former. Ces températures sont plus probables pendant l’hiver polaire ou lorsque le temps est très froid et sec.

«En raison des très basses températures requises, les nuages nacrés ne sont généralement visibles depuis le Royaume-Uni que lorsque l'air froid qui circule autour des régions polaires dans la stratosphère (connu sous le nom de vortex polaire stratosphérique) est déplacé et plane temporairement au-dessus du Royaume-Uni», a expliqué le Met Office britannique.