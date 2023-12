Dans quel pays le pape François pourrait-il voyager en 2024 ?

L'année 2023 a compliqué les déplacements du pape François en raison de sa santé fragile et de ses problèmes de mobilité. Toutefois, le souverain pontife envisagerait en 2024 sa série de déplacements internationaux. Son Argentine natale, la Belgique et les îles du Pacifique sont au programme.

Un probable retour en Amérique latine

Le 16 décembre dernier, l’annonce de la canonisation le 11 février prochain de Mama Antula, figure de la spiritualité ignacienne en Argentine, a relancé durant quelques instants les spéculations sur une visite du pape dans son pays natal à cette occasion. Mais cette cérémonie se tiendra bien à Rome, et selon la presse locale, c’est plutôt en mars ou en avril, avant ou après la Semaine sainte (Pâques étant célébrée le 31 mars 2024) que le pape devrait se rendre en Amérique latine.

La possible visite au Vatican du nouveau président argentin Javier Milei en janvier 2024 pourrait permettre de formaliser une invitation au pape François à visiter son pays d’origine. Cette tournée pourrait également le conduire en Uruguay et au Brésil, pays où le pape était déjà venu en 2013 à l’occasion des JMJ de Rio.

Après cette possible tournée de 2024, le dernier grand pays d’Amérique du Sud à ne jamais avoir été visité par le pape François serait le Venezuela, un pays a priori exclu en raison des tensions récurrentes entre l’Église et le régime populiste de gauche de Nicolas Maduro.

un Voyage programmé en septembre en Belgique

Le pape François a lui-même annoncé l’organisation d’un voyage apostolique en Belgique en 2024, près de 30 ans après la seconde venue de Jean-Paul II dans ce royaume en 1995. L’occasion de ce déplacement qui pourrait avoir lieu en septembre sera le 600e anniversaire de l’Université catholique de Louvain et de l’université néerlandophone belge KU Leuven.

Ce voyage, qui devrait se dérouler sur une ou deux journées, ferait de la Belgique le 15e pays de l’Union européenne visité par le pape François au cours de son pontificat. Il s’est déjà rendu dans 14 pays membres de l’Union européenne (Italie, Grèce, Pologne, Suède, Portugal, Irlande, Lituanie, Lettonie, Estonie, Hongrie, Slovaquie, Chypre, Malte, France). Il n’a toutefois pas visité deux pays majeurs, l’Allemagne et l’Espagne, qui furent visités à de nombreuses reprises par ses prédécesseurs Jean-Paul II et Benoît XVI.

Un voyage possible en Océanie

Récemment, le pape a évoqué un projet de voyage en «Polynésie». Ce terme approximatif, qui ne réfère a priori pas à la Polynésie française, pourrait concerner les territoires du Pacifique menacés par le réchauffement climatique et la montée des eaux. La création en 2015 d’un cardinal pour les Îles Tonga, Soane Patita Maini Mafi, et la présence d’une imposante délégation tongienne lors des JMJ de Lisbonne et de l’audience générale du 9 août dernier pourrait apporter un indice intéressant de l’attention du pape pour ce pays peu connu. Une autre interprétation à ce terme de Polynésie pourrait concerner la tournée envisagée depuis 2020 en Indonésie, Papouasie Nouvelle-Guinée et Timor-Oriental.

Une tournée dans les Balkans ?

Le pape François, qui s’est rendu en Albanie en 2014 et en Bosnie en 2015, a évoqué à plusieurs reprises son intérêt pour un voyage au Kosovo, petit pays enclavé dont l’indépendance a été proclamée en 2008, mais qui demeure dans un profond contentieux avec la Serbie, des incidents armés laissant toujours planer un risque de guerre. Un voyage du pape à Pristina serait un appui fort à ce pays qui tente de se légitimer sur la scène internationale, mais il susciterait d’inévitables tensions avec le gouvernement serbe… À moins de se rendre dans les deux pays, ce qui semble difficile. La Serbie, pays orthodoxe très lié à la Russie, n’a jamais reçu de visite d’un pape.

Deux pays plus stables pourraient le recevoir, notamment le Monténégro, indépendant depuis 2006. Le pape François a reçu son Premier ministre en décembre 2019 au Vatican. Ce dernier lui transmettant une invitation officielle à visiter son pays, le pontife avait répondu : «Je viendrai». La Croatie, pays de tradition catholique, pourrait également recevoir le souverain pontife. Le 15 février 2021, le pape François a été invité par le Premier ministre croate Zoran Milanović à se rendre en dans son pays. Une invitation déjà acceptée à deux reprises avant que la pandémie ne conduise à l’annulation de tout voyage pontifical pendant un an.

La France pour Notre-Dame en décembre ?

Le président Emmanuel Macron a invité le pape François à venir en personne pour la consécration, prévue le 8 décembre 2024, de la cathédrale Notre-Dame-de-Paris, qui sera rendue au culte plus de cinq ans après l’incendie qui l’avait dévastée le 15 avril 2019. Mais une telle visite semble peu réaliste, compte tenu de la coïncidence possible de cette date avec l’ouverture à Rome du Jubilé 2025, et du fait que le pape François a déjà visité la France, en se rendant à Marseille en septembre 2023. Le scénario le plus probable serait donc l’envoi d’un cardinal pour le représenter en tant que légat pontifical.