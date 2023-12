États-Unis : une femme avec deux utérus donne naissance à deux filles, à quelques heures d'écart

Une femme américaine, née avec deux utérus distincts, a donné naissance à une petite fille ce mardi 19 décembre, avant de donner naissance à une autre fille, quelques heures plus tard.

Un miracle de Noël. À l’hôpital universitaire d'Alabama à Birmingham (États-Unis), Kelsey Hatcher, née avec deux utérus distincts, a accouché d’une petite fille ce mardi 19 décembre, suivie par la naissance de sa sœur le jour suivant, selon un communiqué du centre médical publié ce vendredi 22 décembre.

Atteinte d’une anomalie congénitale connue sous le nom d'utérus didelphe, l'Américaine fait partie des 0,3 % des femmes dans le monde pouvant être touchées par ce phénomène rare. Cette grossesse cavitaire, peu commune, a résulté en une probabilité estimée à «une sur un million» de concevoir simultanément dans les deux utérus, comme l'a indiqué l'hôpital universitaire.

Déjà mère de trois enfants, âgés de 7, 4 et 2 ans, elle a découvert la présence d'un deuxième bébé dans son autre utérus lors de sa première échographie, après la confirmation de sa grossesse.

Jumelles ou pas jumelles ?

Après l'accouchement par voie basse du premier enfant, Roxi, le mardi, une césarienne a été pratiquée pour donner naissance au deuxième bébé, Rebel, dix heures après. Les deux bébés, ainsi que leur mère, se portent bien, ont déclaré l'équipe médicale.

Les fœtus «avaient chacun leur propre utérus, leur propre sac, leur placenta et leur cordon ombilical, ce qui leur permettait d'avoir plus d'espace pour grandir et se développer», comme l'a expliqué Richard O. Davis, le médecin qui a suivi la grossesse.

Conçues à partir de deux ovules libérés et fécondés pendant le même cycle d'ovulation, les deux fillettes sont donc de fausses jumelles. «En fin de compte, il s'agissait de deux bébés se trouvant simultanément dans un seul ventre, mais avec des «logements différents»», a conclu l'un des médecins.