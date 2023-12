Allemagne : des fouilles en cours à la cathédrale de Cologne, la police en alerte après un «avis de danger»

Depuis ce samedi 23 décembre au soir, la police effectue des fouilles dans la cathédrale de Cologne, en Allemagne, en raison d'un «avis de danger» émis pour Noël et le Nouvel An.

L’Allemagne en alerte à quelques heures du réveillon de Noël. La police allemande a annoncé qu'elle avait effectué des fouilles au sein de la cathédrale de Cologne à l’aide de chiens renifleurs, ce samedi 23 décembre, à la suite d’un «avis de danger» émis pour le 31 décembre 2023.

Selon le journal Bild, cette mesure faisait partie des précautions prises après que des services de sécurité en Allemagne, Autriche et Espagne ont reçu des informations sur des éventuels attentats islamistes en Europe à la Saint-Sylvestre et à Noël. Ainsi, les éventuelles cibles pourraient être les célébrations à Cologne, Vienne et Madrid.

Après la messe, les forces de l’ordre ont fouillé la cathédrale de Cologne, à la suite d’un accord avec le responsable de la sécurité du chapitre de la cathédrale. «Même si l'information se rapporte plus concrètement à la Saint-Sylvestre, nous allons dès ce soir tout mettre en œuvre pour assurer la sécurité des visiteurs de la cathédrale la veille de Noël» a déclaré samedi Michael Esser, le chef de la police de Cologne, cité dans un communiqué.

Des mesures de sécurité supplémentaires qui devaient se poursuivre ce dimanche : «Dimanche, tous les visiteurs seront soumis à un contrôle avant d'entrer dans le lieu de culte. La police et le chapitre de la cathédrale recommandent de renoncer aux sacs et d'arriver tôt aux messes», comme précisé par le communiqué.

TROIS PERSONNES INTERPELLÉEs à Vienne

En Autriche, les autorités ont par ailleurs arrêté ce dimanche quatre personnes soupçonnées de faire partie d'un réseau islamiste. Trois d'entre elles sont encore en détention, en attendant des investigations complémentaires.

La sécurité a notamment été renforcé à Vienne autour des églises, des événements religieux et des marchés de Noël, en raison d’un «risque accru». Toutefois, le porte-parole de la police a déclaré qu'«il n’y a pas de menace immédiate d’attaque à Vienne».

Un communiqué de la police autrichienne a averti : «Des acteurs terroristes en Europe appellent à mener des attaques contre des événements chrétiens, spécialement autour du 24 décembre», expliquant ainsi le renforcement des mesures de sécurité pendant les vacances de Noël en raison du «niveau d'alerte terroriste continuellement en hausse».