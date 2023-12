Royaume-Uni : le ministre de l’Intérieur s’excuse après une blague sur le Rohypnol, une «drogue du viol»

Le ministre de l’Intérieur britannique, James Cleverly, a présenté ses excuses à la suite d’une blague où il indiquait droguer sa femme avec du Rohypnol, connu comme étant une «drogue du viol».

Un responsable de premier plan dans la tourmente. Le ministre de l’Intérieur britannique, James Cleverly a souhaité présenter ses excuses après une blague dont il aurait pu se passer.

Selon le tabloïd britannique The Sunday Mirror, l'homme politique avait indiqué à des invitées d’une réception qu’il n’«était pas vraiment illégal» de mettre du Rohypnol dans la boisson de sa femme chaque nuit s’il ne s’agissait que d’une petite dose. Problème : ce produit est connu comme étant une «drogue du viol».

«Une blague ironique»

De plus, cette remarque intervient seulement quelques heures après qu'il a annoncé, lors d'une conférence de presse, des mesures plus strictes pour lutter contre ce fléau et protéger les personnes droguées à leur insu.

«Ce gouvernement est déjà allé plus loin que jamais pour protéger les citoyens contre les préjudices et l'une de mes principales priorités en tant que ministre de l'Intérieur est de veiller à ce que les femmes et les jeunes filles puissent vivre leur vie à l'abri de la peur», avait-il déclaré.

James Cleverly ne s'est pas arrêté là. Il aurait également précisé que le secret d’un long mariage était de s’assurer que sa partenaire soit «toujours un peu engourdie», afin de s'assurer que celle-ci ne se rende pas compte de l'existence de meilleurs hommes, rapporte le tabloïd.

Un porte-parole du ministre de l’Intérieur a indiqué qu’il avait fait une «blague clairement ironique pour laquelle il s'était excusé depuis».