Etats-Unis : un enfant de 6 ans non accompagné est placé dans le mauvais avion et se retrouve à 260 km de la ville où il devait passer le réveillon

Alors qu’il devait rejoindre sa grand-mère pour fêter Noël, un enfant américain de 6 ans a été placé dans le mauvais avion et a atterri dans une ville à 260 kilomètres.

Panique à bord. Aux Etats-Unis, une compagnie aérienne a embarqué un garçon de 6 ans dans le mauvais avion. Un scénario qui n'est pas sans rappelé celui du film «Maman j'ai encore raté l'avion».

L'enfant, qui devait rejoindre sa grand-mère pour célébrer le réveillon de Noël, a embarqué à l'aéroport international de Philadelphie et devait rejoindre Fort Myers, une ville du sud-ouest de la Floride. Il a finalement atterri à Orlando... Environ 260 kilomètres plus loin.

Il voyageait avec la compagnie Spirit Airlines et n’était pas accompagné par un membre de sa famille. Selon la compagnie, il était néanmoins «toujours sous la garde et la supervision d'un membre de l'équipe Spirit».

La compagnie s’est rapidement excusée auprès de la famille de l’enfant : «Dès que nous avons découvert l'erreur, nous avons pris des mesures immédiates pour communiquer avec la famille», a-t-elle déclaré dans un communiqué publié samedi.

«Nous prenons au sérieux la sécurité et la responsabilité de transporter tous nos invités et menons une enquête interne», a ajouté Spirit Airlines.

Spirit Airlines has apologized after it mistakenly put an unaccompanied 6-year-old on the wrong flight during the holiday season travel rush https://t.co/jueD4W2STF

— philip lewis (@Phil_Lewis_) December 24, 2023