Italie : un prêtre crée la polémique après avoir remplacé Marie et Joseph par deux femmes dans sa crèche de Noël

À la place de Marie et de Joseph qui encadrent l’enfant Jésus, un prêtre italien a installé deux figurines représentant deux femmes dans sa crèche de Noël. De nombreuses voix se sont élevées contre cette représentation.

Un acte qui a suscité la colère des catholiques conservateurs et des hommes politiques italiens. En Italie, un prêtre de l'église des Saints Pierre et Paul, Vitaliano Della Sala, a pris la décision de modifier la crèche traditionnelle en remplaçant Marie et Joseph par deux femmes, a rapporté l'agence de presse Reuters.

Pointé du doigt, le prêtre s’est expliqué de sa démarche : «Je voulais montrer avec cette scène que les familles ne sont plus seulement les familles traditionnelles», a-t-il argué.