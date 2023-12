Russie : Alexeï Nalvany dit aller «bien», depuis sa colonie pénitentiaire en Arctique

L'opposant politique russe Alexeï Navalny, dont le silence faisait craindre une disparition depuis près de trois semaines, a été aperçu lundi 25 décembre dans une colonie pénitentiaire de Kharp, territoire russe situé dans l'Arctique. Il a déclaré qu'il allait «bien».

1/9 I am your new Santa Claus.





Well, I now have a sheepskin coat, an ushanka hat (a fur hat with ear-covering flaps), and soon I will get valenki (a traditional Russian winter footwear). I have grown a beard for the 20 days of my transportation.

— Alexey Navalny (@navalny) December 26, 2023