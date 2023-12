Russie : Alexeï Navalny se trouve dans une colonie pénitentiaire en Arctique

L'opposant politique russe Alexeï Navalny, dont le silence faisait craindre une disparition depuis près de trois semaines, a été aperçu ce lundi 25 décembre dans une colonie pénitentiaire de Kharp, territoire russe situé dans l'Arctique.

Le paria aux yeux du Kremlin a été transféré dans une autre prison. L'opposant politique russe Alexeï Navalny, ennemi numéro 1 du président Vladimir Poutine, a été aperçu ce lundi 25 décembre dans une colonie pénitentiaire de Kharp, située dans l'Arctique.

Les proches du militant anti-corruption n'avaient plus reçu de nouvelles depuis près de trois semaines. Ce silence était finalement dû à son transfert depuis la prison de la colonie pénitentiaire de la région de Vladimir, à 250 kilomètres à l'est de Moscou, où il était jusqu'alors détenu.

Condamné en 2021 à 19 ans de réclusion pour «extrémisme», le quadragénaire a pu être visité par son avocat aujourd'hui, selon sa porte-parole Kira Iarmych.

We have found Alexey @navalny. He is now in IK-3 in the settlement of Kharp in the Yamal-Nenets Autonomous District. His lawyer visited him today. Alexey is doing well.

— Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) December 25, 2023