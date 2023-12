Famille tuée à Meaux : le père interpellé à Sevran

Les corps sans vie de cinq personnes ont été découverts lundi soir dans un appartement à Meaux (Seine-et-Marne). Une enquête pour homicides volontaires a été ouverte. Le père a été interpellé ce mardi à Sevran (Seine-Saint-Denis).

Une femme et ses quatre enfants ont été retrouvés morts dans la soirée du 25 décembre dans un appartement situé au rez-de-chaussée du quartier Adam-de-la-Halle à Meaux, en Seine-et-Marne. Selon nos informations, le père a été interpellé ce mardi matin à Sevran (Seine-Saint-Denis).

D'après le procureur de la République de Meaux, Jean-Baptiste Bladier, il s'agit d'une mère de famille et de ses enfants, âgés de neuf mois, quatre ans, sept et 10 ans. Ces derniers auraient été tués à l'arme blanche et étouffement, selon une source policière à CNEWS.

C'est une femme, amie de la mère de famille, qui a signalé au commissariat qu'elle n'avait plus de nouvelles de cette dernière, indiquant qu'elle était régulièrement victime de violences conjugales.

Le suspect souffre lui de troubles psychiatriques et avait déjà agressé la mère de famille, une femme haïtienne, née en 1988.

Une enquête pour homicides volontaires a été ouverte et confiée à la police judiciaire de Versailles (Yvelines). Un point presse doit se tenir ce mardi aux alentours de 11h.

Une série d'infanticides

L'actualité récente a été marquée par deux triples infanticides perpétrés par des pères, en région parisienne. Fin novembre, un homme de 41 ans, déjà condamné pour des violences familiales, s'était rendu dans un commissariat pour avouer le meurtre de ses trois filles âgées de quatre à 11 ans à Alfortville (Val-de-Marne).

Il avait notamment évoqué un contexte conflictuel avec son ex-conjointe au sujet de la garde des enfants. Un mois plus tôt, en octobre, un gendarme avait tué ses trois filles avant de se donner la mort, à son domicile de Vémars dans le Val-d'Oise. Les faits avaient également eu lieu «dans un contexte familial compliqué» d'après le parquet de Pontoise.