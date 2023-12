Israël-Hamas : Paris «gravement préoccupé» par l'intensification et la prolongation des combats à Gaza

Dans un communiqué publié ce mardi 26 décembre, le ministère des Affaires étrangères a appelé à une trêve pouvant mener à un cessez-le-feu à Gaza, appelant Israël à prendre des mesures pour protéger les civils présents sur place.

Une situation jugée inquiétante par le quai d'Orsay. La France s'est dite «gravement préoccupée par l'annonce des autorités israéliennes d'une intensification et d'une prolongation des combats à Gaza», a affirmé ce mardi 26 décembre le ministère français des Affaires étrangères dans un communiqué.

Paris «réitère avec force son appel à une trêve immédiate conduisant à un cessez-le-feu», a ajouté le Quai d'Orsay, déplorant «les bombardements systématiques qui ont encore fait de très nombreuses victimes civiles ces derniers jours», appelant Israël à «prendre des mesures concrètes pour protéger la vie de la population civile à Gaza».

Saluant une résolution du Conseil de sécurité des Nations unies adoptée vendredi, la France a également appelé Israël à «faciliter l'acheminement de l'aide dans l'ensemble de la bande de Gaza et à prendre des mesures urgentes pour garantir un accès humanitaire complet, sûr et sans entraves».

«Le recours à l'ensemble des voies d'accès et de circulation doit être facilité, y compris à travers la mise en service intégrale et urgente du point de passage de Kerem Shalom», entre Israël et la bande de Gaza, a tenu à préciser le ministère.