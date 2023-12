Turquie : une journaliste apparaît à la télé avec une tasse Starbucks, son employeur la licencie

La chaîne turque pro-Erdogan TGRT Haber a annoncé le licenciement de sa journaliste Meltem Günay. Elle était apparue à l’écran avec une tasse de Starbucks, l’enseigne américaine faisant l’objet dans le monde musulman d'un boycott, en raison de son soutien présumé à Israël.

Par voie de communiqué, publié sur le réseau social X, la chaîne de télévision turque TGRT Haber, réputée pour son soutien au président Recep Tayyip Erdogan, a annoncé le licenciement de sa journaliste Meltem Günay.

La raison ? La présentatrice turque a présenté le journal télévisé avec une tasse de café Starbucks. La firme américaine de cafés est en effet considérée en Turquie comme étant «pro-Israël».

Ainsi, à l’heure où les Turcs ont apporté son soutien à la population de Gaza dans le conflit opposant Israël au Hamas, de nombreux téléspectateurs ont trouvé l’attitude de Meltem Günay «offensante».

Dans son communiqué, TGRT Haber a expliqué que «conformément aux principes de notre institution, il est strictement interdit au journaliste de présenter sur TGRT News TV d'une manière qui ferait la publicité secrète d'une entreprise». Par conséquent, la présentatrice ainsi que le réalisateur «qui ont agi à l'encontre de ce principe ont été licenciés pour un motif valable».

KAMUOYUNA DUYURU





TGRT Haber TV’nin 24.12.2023 tarihli haber yayınında spikerlik yapan Meltem Günay‘ın önünde Starbucks’a ait bir fincan ile haber sunduğu görülmüştür.





Kurumumuzun ilkeleri gereği spikerin TGRT Haber TV’de herhangi bir firmanın örtülü reklamını yapacak şekilde… — TGRT HABER (@tgrthabertv) December 24, 2023

«Notre institution connaît les sensibilités du peuple turc à l'égard de Gaza et les défend jusqu'au bout. Il est absolument impossible d'approuver toute action ou publication contraire à cela. Nous n'approuvons pas cette action de la présentatrice et du réalisateur, dont les contrats de travail ont été résiliés, et nous la condamnons fermement», a ajouté la chaîne de télévision turque.

Dans le monde musulman, Starbucks fait l’objet de plusieurs appels au boycott, la marque étant accusée de soutenir Israël. Le 28 octobre, dans la ville de Diyarbakir, toujours en Turquie, un Starbucks a même été détruit par des manifestants pro-Palestiniens. A Paris, l’enseigne américaine a été prise pour cible lors d'une manifestation le 17 décembre dernier.