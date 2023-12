Voici les 10 villes avec le plus d'embouteillages dans le monde en 2022

En compilant les données anonymes de millions de GPS utilisés à travers le monde, le spécialiste néerlandais de la navigation, TomTom, est parvenu à réaliser un bilan 2022 des villes les plus embouteillées au monde. Largement en tête de ce classement, Londres a fait office de pire capitale où circuler pour les automobilistes l’an dernier.

Deux villes du Royaume-Uni sur le podium alors que Paris sort du Top 10. Comme chaque année, le spécialiste néerlandais de la navigation, TomTom, a dressé un bilan des villes mondiales les plus embouteillées en s’appuyant sur les données des GPS utilisés dans 390 villes et 56 pays aux quatre coins du monde.

Pour cette édition 2022, la capitale anglaise, Londres, a remporté haut la main le triste titre de ville la plus embouteillée au monde. Pour parcourir 10 kilomètres au sein de la capitale britannique l’an dernier, il fallait compter en moyenne 36 minutes et 20 secondes, soit une hausse du temps de trajet moyen d’une minute et 50 secondes par rapport à 2021.

Autre particularité de Londres : il s’agit de la ville dont la vitesse moyenne constatée dans les bouchons est la plus faible avec 14 km/h. Sur un an, le temps perdu dans les embouteillages pour les automobilistes londoniens a été estimé à 325 heures par TomTom.

Les villes de Bangalore et Dublin pour compléter le podium

La ville de Bangalore (Inde) a obtenu la seconde position de ce classement mondial avec un temps moyen de 29 minutes et 10 secondes pour avancer de 10 kilomètres dans la ville en 2022, soit 40 secondes de plus que l’année précédente. Elle est suivie au classement par Dublin (Irlande) avec un temps moyen estimé à 28 minutes et 30 secondes pour réaliser le même trajet, soit une minute et 40 secondes de plus qu’en 2021.

© TomTom Traffic Index

La ville de Sapporo (Japon) a pris la 4ᵉ place de ce classement 2022, suivie par Milan (Italie), Pune (Inde), Bucarest (Roumanie), Lima (Pérou), Manille (Philippines) et Bogota (Colombie). Dans toutes ces villes citées, le temps moyen pour parcourir 10 kilomètres a varié entre 26 minutes et 20 secondes pour la capitale colombienne à 27 minutes et 40 secondes pour la ville japonaise occupant la 4ᵉ place du classement.

Paris en onzième position

Concernant la France, Paris a pris la onzième place du classement avec un temps moyen de 26 minutes et 10 secondes pour avancer de 10 kilomètres au sein de la capitale, en moyenne, soit une amélioration de 30 secondes par rapport à 2021.

Enfin, la commune de Bordeaux a pris la 28ᵉ place au classement des villes les plus embouteillées au monde et celle de Lyon, le 53e rang.