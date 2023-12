Etats-Unis : de nouvelles informations dévoilées sur l'infraction au parc Yellowstone de l'ancien James bond Pierce Brosnan

De nouvelles informations ont été dévoilées sur l'infraction qu'a commise l'ex James Bond Pierce Brosnan dans le parc Yellowstone.

Pierce Brosnan, star de James Bond et de «Mamma Mia !», a été cité à comparaître par le tribunal de district des États-Unis il y a un mois de cela, pour avoir pénétré le 1er novembre dans une zone thermale non autorisée au public à Mammoth Terraces, selon The Sun.

L'acteur était à ce moment-là en tournage avec Samuel L. Jackson pour le film Unholy Trinity. Pierce Brosnan doit obligatoirement comparaître deux fois pour ces infractions présumées devant le tribunal de district de Yellowstone le 23 janvier 2024.

De plus, grâce à de nouvelles informations dévoilées par le magazine People, on en sait un peu plus sur les infractions commises par l'ex James Bond dans le célèbre parc. En effet, la star se serait déplacée à pied «dans toutes les zones thermales et dans le canyon de Yellowstone confiné aux sentiers», et a «violé les fermetures et les limites d'utilisation».

S'il est reconnu coupable, l'acteur risque une peine de prison pouvant aller jusqu'à 6 mois, ainsi qu'une amende allant jusqu'à 5.000 dollars, selon le Daily Mail.

Une zone dangereuse

Dernièrement, une femme du Connecticut aurait été emprisonnée pendant sept jours et condamnée à une amende de 2.000 dollars pour s'être écartée du chemin désigné et s'être dirigée vers la zone thermale. Elle a également été interdite d'accès au parc national pendant deux ans.

Selon NBC News, au moins 20 personnes sont mortes depuis les années 1800 dans ces sources. Plus récemment, en novembre 2022, le pied d'un homme mort a été retrouvé flottant dans une source d'eau chaude du parc.