JO, Notre-Dame, Euro… Voici les 10 grands rendez-vous de 2024

Politique, environnement, sport, culture, religion... L'année 2024 connaîtra de nombreux événements majeurs à l'échelle nationale, continentale voire internationale. Voici dix grands rendez-vous à ne pas manquer en 2024.

Coupe d'Afrique des nations (13 janvier au 11 février)

L’année 2024, qui aura une tendance sportive, débutera avec la Coupe d’Afrique des Nations de football, organisée en Côte d’Ivoire du 13 janvier au 11 février prochain. Tenant du titre, le Sénégal de Sadio Mané tentera de conserver sa couronne face à une concurrence qui s’annonce rude, avec la présence des hôtes ivoiriens, de l’Égypte, du Cameroun, de l’Algérie ou encore du Maroc.

Élection présidentielle en russie (17 mars)

Ce sera la première élection majeure à l'échelle mondiale en 2024. Prévue le 17 mars prochain, l’élection présidentielle russe ne réservera pas de surprises, mais reste tout de même majeure par l'importance de la Russie à l'échelle globale. Grandissime favori à sa propre succession, Vladimir Poutine devrait briguer un troisième mandat consécutif, et le cinquième de sa carrière, malgré des choix critiqués sur l’intervention russe en Ukraine, y compris au sein de la population locale.

le 68E CONCOURS DE L'eUROVISION (11 mai)

La culture sera également au rendez-vous de l’actualité en 2024. L’Union européenne de radio-télévision organisera, le 11 mai, son 68e concours Eurovision de la chanson à Malmö en Suède, pays vainqueur de la dernière édition.

Après avoir terminé à la 16e place du concours avec la prestation de La Zarra lors de l’Eurovision 2023 à Liverpool, la France tentera de viser la victoire finale avec Slimane et sa chanson «Mon amour». Une victoire finale qui échappe à la délégation tricolore depuis 1977 et la prestation de Marie Myriam avec «L’Oiseau et l’Enfant».

Les concerts de Taylor Swift en France (mai-juin)

La personnalité de l’année selon Time Magazine sera de passage en France en 2024, à la même période. À l’occasion de son «Eras Tour», Taylor Swift livrera plusieurs performances en France dans le cadre de sa tournée internationale. La native de Pennsylvanie débutera son passage en France avec plusieurs dates consécutives à la Paris La Défense Arena de Nanterre, du 9 au 12 mai prochain.

L’agglomération lyonnaise sera également de la partie pour cette tournée mondiale avec deux dates prévues les 2 et 3 juin 2024 au Groupama Stadium, situé à Décines.

Élections européennes (9 juin)

Les citoyens européens seront appelés à voter lors des élections européennes afin de constituer le Parlement européen. Prévues le 9 juin en France, ces élections permettront d’élire les 81 députés européens qui représenteront la France à Strasbourg. Au coude à coude lors des élections de 2019 avec 23 sièges, les listes menées par le Rassemblement national et l’alliance entre Renaissance et le MoDem devraient de nouveau se disputer les premiers rôles.

Euro 2024 (14 juin au 14 juillet)

Tout comme l'Afrique, le continent européen aura également droit à sa fête du football en 2024, puisque l’Euro se déroulera du 14 juin au 14 juillet en Allemagne. Vainqueure surprise de l’édition 2020 marquée par un report en raison du Covid-19, l’Italie devra faire face à des adversaires plus solides que jamais à l’image de l’équipe de France de Kylian Mbappé, parmi les grands favoris de la compétition après un parcours quasi-sans faute lors des éliminatoires.

Par ailleurs, l’Amérique du Sud vivra également au rythme du football sur la même période avec la tenue de la 48e édition de la Copa América aux États-Unis, qui pourrait voir Lionel Messi remporter un dernier titre majeur avec l’Argentine.

Jo de Paris (26 juillet au 8 septembre)

L’événement majeur de la planète sport se déroulera en France en 2024 : les Jeux olympiques. Pour leur 33e édition moderne, les Jeux d’été se dérouleront à Paris et dans la région parisienne, ainsi qu’à Tahiti pour l’épreuve de surf et à Châteauroux pour l’épreuve de tir. Un événement avec de nombreux enjeux sportifs pour la délégation française, alors qu’Emmanuel Macron espère voir «la France intégrer durablement le top 5 olympique et paralympique».

Dans la foulée de ces Jeux olympiques se tiendront également les Jeux paralympiques dans la capitale, du 28 août au 8 septembre, où l’équipe de France paralympique tentera de faire aussi bien qu’à Tokyo, avec 54 médailles décrochées.

Élection présidentielle aux États-Unis (5 novembre)

Après la Russie, un autre leader mondial élira son président, au mois de novembre 2024 : les États-Unis. Locataire de la Maison Blanche depuis 2020 et une élection survenue en pleine pandémie du Covid-19, le démocrate Joe Biden, âgé de 81 ans, pourrait être réélu.

Mais avant une possible réélection qui lui assurerait de nouveau le statut de président le plus âgé des États-Unis, il devra tout d’abord remporter les primaires démocrates avant de se retrouver opposé à un candidat républicain, qui pourrait être l’ancien président Donald Trump ou le jeune Vivek Ramaswamy, âgé de 38 ans.

COP 29 en Azerbaïdjan (11 au 22 novembre)

Une conférence décriée mais attendue. Prévue du 11 au 22 novembre, la COP 29 se déroulera à Bakou en Azerbaïdjan, un pays dont l’économie est fortement dépendant du pétrole et du gaz.

Pour cette 29e Conférence des parties, les enjeux devraient rester similaires, avec des sujets liés à l’atténuation de la hausse globale de la température ainsi que l’adaptation au changement climatique et les prévisions concernant des financements pour le développement écologique.

La réouverture de Notre-Dame (8 décembre)

Enfin, la fin d’année 2024 sera marquée par un événement attendu depuis plusieurs années, notamment en France : la réouverture de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Fermée depuis le violent incendie qui a ravagé la flèche ainsi que la toiture couvrant la nef en 2019, la cathédrale située sur l’île de la Cité devrait rouvrir ses portes au grand public le 8 décembre 2024, après plusieurs années de travaux.