Californie : une vague de plusieurs mètres emporte des passants et fait huit blessés sur le front de mer (vidéo)

Vague d’effroi à Ventura jeudi 28 décembre, en Californie du Sud. Le front de mer, situé à une heure de Los Angeles, a été le lieu d’une impressionnante vague qui a tout ravagé sur son passage. Les pompiers ont recensé au moins huit blessés.

En Californie du Sud, à Ventura, les personnes qui admiraient l’océan Pacifique ce jeudi ont vécu une terrible frayeur. Une vague de plusieurs mètres a tout emporté sur son passage, inondant les rues et les habitations voisines. Vingt personnes ont été entraînées par les eaux, dont huit blessés transportés à l’hôpital, ont rapporté les autorités locales après l’incident.

Alors que les tempêtes en Californie provoquent des inondations et la fermeture de certaines routes, jeudi dernier, le bord de mer du comté de Ventura a été victime d’une vague de plusieurs mètres aux lourdes répercussions. Sur une vidéo partagée sur les réseaux sociaux, l’océan Pacifique paraît agité, mais bien loin de la promenade ou certains individus prennent le soleil. Tout à coup, une vague énorme avance précipitamment vers le circuit piéton, provoquant la stupeur des passants.

According to local authorities, at least eight people were injured today when a massive, unexpected wave crashed over a sea wall and through a crowd of people at Ventura Beach, California. pic.twitter.com/sGgX6IUwzB

