«Le Donos» : quel est ce phénomène de délation de plus en plus répandu en Russie ?

Depuis le début de la guerre en Ukraine en février 2022, la délation prend une nouvelle forme en Russie. Les citoyens ont pris l’habitude de se dénoncer entre eux. Des milliers de Russes sont victimes du phénomène.

La délation est devenue monnaie courante en Russie depuis le début de la campagne militaire du Kremlin en Ukraine. Ce phénomène, appelé «donos» en russe, consiste à dénoncer des connaissances, des collègues ou encore des individus simplement croisés dans la rue.

En mars 2022, Vladimir Poutine appelait à une «autopurification» de la société russe pour la «nettoyer». Le président russe avait alors signé une loi prévoyant jusqu’à quinze ans de prison pour toute personne publiant des «informations mensongères» sur la guerre en Ukraine. Un mois plus tard, en avril 2022, le Kremlin créait une ligne téléphonique et un site web pour dénoncer les «traîtres».

Cette campagne avait été propagée par l’envoi massif de textos aux habitants de diverses régions de Russie.

Depuis, les citoyens russes se méfient les uns des autres. Le moindre signe de protestation concernant l’invasion de la Russie en Ukraine est accusé de «discréditer» l’armée russe.

En juin 2023, l’analyste Alex Melikishvili partageait sur son compte X (ancien Twitter) la publication d’un média russe qui informait de la condamnation de Kamilla Murashova, une infirmière russe de 40 ans. Elle avait été condamnée à une amende de 3.000 roubles (environ 294 euros), après qu’un passager de métro l’ait dénoncée aux forces de l’ordre. La quadragénaire a été condamnée pour quelques badges sur son sac à dos.

Kamilla Murashova was fined $368 (30,000 rubles) for having anti-war lapel pins on her backpack. She was accused of "discrediting" Putin's cannon fodder. A fellow passenger in subway ratted on her to police. Russia has turned full on neo-Stalinist. God damn them all to hell. https://t.co/58Cglo1186

— Alex Melikishvili (@A_Melikishvili) June 2, 2023