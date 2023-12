Michael Jackson : son frère, Jermaine Jackson, poursuivi aux États-Unis pour agression sexuelle et coups et blessures

Le frère aîné de Michael Jackson, Jermaine Jackson, est accusé d'avoir sexuellement et physiquement agressé une femme en 1988, dans une plainte déposée mercredi 27 décembre.

Jermaine Jackson, membre fondateur des Jackson Five et frère aîné de Michael Jackson, a été accusé d'agression sexuelle et coups et blessures dans une plainte ce mercredi 27 décembre, selon les informations du média américain People.

Dans cette action en justice déposée devant la Cour supérieure du comté de Los Angeles, la plaignante, Rita Barrett, a affirmé avoir été victime d'abus sexuels, d'agression sexuelle, de coups et blessures sexuels, de négligence et de viol de la part de l’artiste.

«Pendant l'agression, la plaignante, la femme de foi a prié Dieu pour obtenir de l'aide [...] La plaignante craignait pour sa vie», est-il indiqué dans le document.

«De graves blessures émotionnelles, physiques et psychologiques»

Selon la plaignante, l'agression présumée aurait eu lieu chez elle en 1988, lorsque Jackson, âgé de 69 ans aujourd'hui, aurait forcé l'entrée de sa résidence, l'aurait agressée sexuellement avec «force et violence», puis serait parti une fois «satisfait».

La vicitme présumée a déclaré avoir «subi de graves blessures émotionnelles, physiques et psychologiques, notamment de l’humiliation, de la honte, de la culpabilité, une perte économique, une capacité économique et une détresse émotionnelle permanente», à la suite de cet incident allégué.

De son côté, Jermaine Jackson n'a pas encore commenté cette affaire.

La fratrie Five s’est fait mondialement connaître avec des titres tels que «I'll Be There», «I Want You Back» ou encore «ABC».