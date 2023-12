Saint-Sylvestre : qu’est-ce que le «baby boom du nouvel an» ?

Chaque année en septembre, soit neuf mois après le Nouvel An, les services de maternité enregistrent souvent un pic de naissances, communément appelé le «Baby boom du Nouvel An». Un phénomène dont on connaît l'explication.

Alors que beaucoup se préparent à célébrer l'arrivée de la nouvelle année, cette période est directement associée à une augmentation significative des naissances, environ neuf mois plus tard, aux alentours du 23 septembre.

Selon une étude de l'Institut national d'études démographiques (INED) intitulée «Y a-t-il une saison pour faire des enfants ?», le jour de l'an enregistre presque deux fois plus de conceptions menant à des naissances que n'importe quel autre jour de l'année. De plus, un pic notable des naissances est observé précisément le 23 septembre, neuf mois après cette fête renommée.

Cette tendance s'expliquerait tout d'abord par le fait que, bien que 27 % des femmes préfèrent accoucher en mai, seulement 2 % des couples planifiraient intentionnellement la conception d'un enfant en janvier. Généralement, plusieurs mois sont nécessaires à une femme pour tomber enceinte après avoir cessé une contraception. Ainsi, les femmes pourraient arrêter leur contraception en août (envisageant une naissance en mai suivant), mais ne réussiraient à concevoir qu'en décembre (pour une naissance en septembre suivant).

MOINS DE VIGILANCE LA NUIT DU 31 DÉCEMBRE

De plus, les couples semblent être enclins à une proximité plus intime durant les fêtes de fin d'année, ce qui augmente logiquement les chances de conceptions à cette période.

Entre oublis de pilule, ou retards dans la prise de contraception, le nombre de conceptions non planifiées est ainsi en forte hausse lors du réveillon du Nouvel An. Une hypothèse étayée par l'observation d'un pic d'interruptions volontaires de grossesse entre janvier et février.

Sur un plan moins scientifique, certains aliments servis lors des fêtes de fin d'année, tels que les huîtres (sans doute moins vrai en cette fin d'année 2023), le saumon ou encore le chocolat, sont réputés pour favoriser la fertilité. Selon les démographes, ces propriétés pourraient contrebalancer une consommation excessive d'alcool, bien connue pour compromettre les chances de procréer.