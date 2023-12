Nouvel An : Sébastien Lecornu attendu ce dimanche à bord du Dixmude, navire où sont soignés des civils de Gaza

Le ministre des Armées Sebastien Lecornu est attendu ce dimanche pour le Nouvel An à bord du Dixmude, le porte-hélicoptère français ancré dans le port égyptien d'El Arich, où sont soignés des civils blessés de Gaza.

Le ministre des Armées est attendu sur le navire qui accueille des blessés de la bande de Gaza, en début d'après-midi, ce dimanche 31 décembre. Le Dixmude est ancré à une cinquantaine de kilomètres du point de passage de Rafah entre l'Egypte et la bande de Gaza, où l'aide passe au compte-gouttes.

Arrivé à quai le 27 novembre, le Dixmude a accueilli dès le lendemain des dizaines de blessés, a indiqué le cabinet du ministre. Entre cinq et vingt par jour, selon des sources sanitaires locales.

La France est la «première puissance occidentale à mettre des moyens de soins aussi près de la bande de Gaza», selon le ministère français qui précise que les personnes soignées sont atteintes de pathologies lourdes.

40 lits et plus de 80 soignants

La structure hospitalière du navire comprend deux blocs opératoires, 40 lits, plus de 80 soignants, des scanners et des laboratoires d'analyses. Il accueille des médecins français du service de santé des Armées, très sollicité ces dernières années dans le soutien médical des opérations militaires et par la crise du Covid-19, mais aussi des personnels belges, danois et jordaniens.

Le ministre est attendu à 14H15 heure locale sur le navire avec les honneurs militaires puis il échangera avec les équipes du soutien sanitaire avant de se voir présenter les infrastructures médicales lourdes et de rencontrer des blessés.