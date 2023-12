Un an après la mort de Benoît XVI, le pape François évoque avec «affection» sa mémoire

Au cours de sa prière de l’Angelus du 31 décembre, le pape François a évoqué la mémoire de son prédécesseur Benoît XVI, décédé le 31 décembre 2022 à l’âge de 95 ans, avec «affection» et «admiration».

Un hommage appuyé à son prédécesseur. Souvent critiqué pour avoir pris ses distances avec l’héritage théologique du pontife allemand Benoît XVI, décédé le 31 décembre 2022, le pape François a tenu à lui rendre hommage lors de sa prière de l’Angelus, ce dimanche 31 décembre.

«Nous ressentons pour lui tellement d’affection, tellement de gratitude, tellement d’admiration», a-t-il déclaré, appelant la foule présente sur la place Saint-Pierre à applaudir le pape Benoît XVI et sa mémoire. «Il y a un an, le pape Benoît XVI concluait son chemin terrestre, après avoir servi l’Eglise avec amour et sagesse», a rappelé le pape François depuis la fenêtre du Palais apostolique.

Le pape François sous le feu des critiques

Tout au long de l’année 2023, le pape François a été critiqué pour avoir montré une certaine distance et froideur lors des obsèques de Benoît XVI, le 5 janvier 2023, durant laquelle il avait prononcé une homélie très courte, comptant peu de références explicites à la théologie de son prédécesseur.

Dans les mois qui ont suivi, le renvoi en Allemagne de l’ancien secrétaire du pape émérite Monseigneur Georg Gaenswein comme simple prêtre, bien qu’il ait rang d’archevêque, et la nomination comme préfet du dicastère pour la Doctrine de la foi de l’archevêque argentin Victor Manuel Fernandez ont été reçus douloureusement par l’entourage de Benoît XVI.

Toutefois, le pape François a évoqué à plusieurs reprises sa cohabitation longue d’une décennie avec le pape émérite, évoquant notamment le «lien étroit» qui les unissait et la loyauté absolue de Benoît XVI à son égard.