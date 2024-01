Israël-Hamas : CNEWS en immersion dans le plus grand tunnel creusé sous la bande de Gaza (vidéo)

Près de trois mois après l’attaque du Hamas en Israël, le 7 octobre dernier, CNEWS a pu accéder à un impressionnant tunnel situé sous Gaza, utilisé par l’organisation terroriste dans sa guerre contre l’armée israélienne.

Ce réseau souterrain était l’une des cibles de l’armée israélienne pour lutter contre le Hamas. Samedi dernier, l’armée israélienne a publié des images des tunnels situés sous Gaza et utilisés par le Hamas, qui sont, selon l’armée, équipés d’électricité, de systèmes d'aération et d'évacuation des eaux usées, de salles de repos et de prières.

Ce lundi, une reporter de CNEWS a pu pénétrer dans ces tunnels. Il s’agit du plus grand tunnel découvert par Tsahal jusqu’à présent, puisqu’il mesure quatre kilomètres de long, descend à 50 mètres sous terre, et est assez large pour laisser passer des véhicules.

Il se situe à moins de 400 mètres du poste de frontière d’Erez, au nord de la bande de Gaza. Selon notre reporter, Tsahal affirme avoir trouvé des documents indiquant que la famille de Yahya Sinwar, le chef du Hamas à Gaza, aurait financé la construction de cette immense infrastructure à hauteur de plusieurs millions de dollars.

Ce tunnel a été construit près d’Erez, qui est une localité stratégique où des milliers de Palestiniens se rendent pour travailler en Israël ou aller se soigner. L’armée israélienne s’est attaquée à la destruction de ces réseaux souterrains pour empêcher les terroristes du Hamas de circuler davantage sous et en dehors de la bande de Gaza.

Ce lundi 1er janvier, l’armée israélienne a affirmé que la guerre dans la bande de Gaza allait se poursuivre «tout au long» de l’année 2024. Ces dernières heures ont été marquées par des bombardements incessant sur le territoire palestinien, et par des tirs de roquettes sur Tel-Aviv, interceptés par le système de défense antimissiles.