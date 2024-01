Séismes au Japon : ce que l'on sait

Un important tremblement de terre a frappé le centre du Japon ce lundi 1ᵉʳ janvier, poussant les autorités à déclencher une alerte au tsunami et ordonner à la population de la zone concernée de se réfugier sur les hauteurs.

La terre a tremblé au Japon. Une alerte au tsunami a été enclenchée ce lundi 1ᵉʳ janvier après que deux tremblements de terre de magnitude 5,7 et 6,1 aient frappé les terres japonaises. Un troisième séisme, le plus intense, de magnitude 7,6 a été par la suite mesuré dans le centre du pays par le centre météorologue japonais.

«Tous les habitants doivent évacuer immédiatement vers les hauteurs», a déclaré le diffuseur national NHK après que le tremblement de terre a touché la péninsule de Noto dans le département d'Ishikawa vers 16H10, (07H10, heure française).

Une alerte au tsunami majeur a d'abord été émise pour la préfecture d'Ishikawa, puis également pour les préfectures de Niigata, Toyama, Yamagata, Fukui et Hyogo, le long de la côte de la mer du Japon.

«De dangereuses vagues de tsunami dues à ce tremblement de terre sont possibles dans un rayon de 300 km autour de l'épicentre, le long des côtes du Japon», a indiqué le Centre d'alerte aux tsunamis du Pacifique (PTWC) établi à Hawaï (États-Unis).

Les premières vagues ont commencé à déferler sur les côtes, a déclaré l'agence météorologique du pays JMA.

WATCH: Tsunami waves observed along the coast of western Japan. People being urged to evacuate pic.twitter.com/sY3bdpVZVc

— BNO News (@BNONews) January 1, 2024