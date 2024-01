Avion en feu à l'aéroport de Tokyo : des enquêteurs français envoyés sur place

Une équipe d'experts français du Bureau d'enquêtes et d'analyses (BEA) pour l'aviation civile doit arriver ce mercredi 3 décembre à Tokyo au Japon, pour prêter main forte dans le cadre de l'enquête sur la collision au sol d'un Airbus de la Japan Airlines, survenu ce matin.

Comprendre les circonstances de l'accident. Une équipe d'experts du Bureau d'enquêtes et d'analyses (BEA) français pour l'aviation civile doit arriver mercredi 3 décembre au Japon, au lendemain de la collision entre un Airbus A350 et un Bombardier Dash 8 des garde-côtes japonais, pour participer à l'enquête sur l'accident.

La collision s'est produite ce mardi matin alors que l'Airbus venait d'atterrir sur une piste de l'aéroport de Tokyo-Haneda, avant de percuter le Bombardier Dash 8, qui lui, s'apprêtait à décoller.

Accident to the @Airbus #A350 #JapanAirlines registered JA13XJ on 02/01/24 at @Haneda_official / @BEA_Aero is participating in the investigation opened by Japan #JTSB / 4 @BEA_Aero investigators will be on site tomorrow joined by 5 @airbus technical advisors.

