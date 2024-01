Dépression Henk : les images impressionnantes du passage de la perturbation au Royaume-Uni

Le Royaume-Uni est fortement touché par la dépression Henk, phénomène météorologique provoquant de fortes de pluies et des rafales de vent impressionnantes.

Si la côte atlantique française n’est pas épargnée par les importantes précipitations et les fortes rafales de vent, le Royaume-Uni a beaucoup souffert également. La dépression Henk, qui touche actuellement les côtes françaises, et particulièrement le Pas-de-Calais placé en vigilance rouge «crues», est également passée par le Royaume-Uni.

A l’instar de plusieurs départements français, le vent a soufflé à près de 130km/h dans le sud de l’Angleterre, et souvent accompagné de fortes pluies. Les internautes ont posté des images et vidéos impressionnantes, sur les réseaux sociaux.

Power cut now in our part of East Hampshire. #StormHenk has already bought heavy rain, flooded roads and winds that are building in strength by the hour. pic.twitter.com/eaVFy7xFP6

— Richard Gaisford (@richardgaisford) January 2, 2024