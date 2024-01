Italie : Venise veut encore accentuer la lutte contre le tourisme de masse

La ville de Venise, qui fait partie des sites les plus touristiques au monde, a mis en place des nouvelles mesures pour limiter le tourisme de masse.

Célèbre pour ses voyages romantiques en gondoles, Venise attire tous les ans 25 à 30 millions de touristes en moyenne. Victime de son succès, la municipalité de la ville a annoncé de nouvelles mesures qui rentreront en vigueur en juin pour limiter le tourisme de masse.

La fréquentation excessive accélère la nuisance du lieu. Pour cela, les autorités municipales ont désormais interdit les haut-parleurs générant la confusion et de nombreuses perturbations.

De plus, il sera interdit aux groupes de plus de 25 personnes de circuler dans le centre historique de Venise, ainsi que dans les îles très visitées de Murano, Burano et Torcello.

Une taxe pour les touristes d'un jour

Cette année, la ville va tester une nouvelle taxe que les touristes qui ne viennent qu'une journée devront payer. Les frais seront de 5 € par personne appliqués sur 29 jours entre le mois d’avril et la mi-juillet, principalement sur les jours de week-end.

Cette taxe a pour but de réguler les foules et d’encourager les visites plus longues. Moins de précipitations, plus d’organisation, pour contribuer à la qualité de vie des habitants de Venise.

La Cité des doges, qui subit de plus en plus les va-et-vient du tourisme risque, si rien ne change, de s’inscrire sur la liste du patrimoine en péril de l’UNESCO.