Japon : les images impressionnantes d'un avion en feu à l'atterrissage (vidéo)

Un Airbus A350 de la Japan Airlines, qui reliait la ville japonaise de Sapporo à Tokyo, a pris feu lors de son atterrissage dans la capitale japonaise, ce mardi 2 janvier, après une collision avec un autre appareil. Les images sont impressionnantes.

C'est le premier incident majeur de l'aviation en 2024. Un avion de la compagnie Japan Airlines a pris feu, ce mardi 2 janvier, sur une piste de l'aéroport international de Tokyo-Haneda, après être entré en collision avec un autre appareil.

Sur les premières images enregistrées par les caméras de sécurité de l’aéroport japonais, on y aperçoit un avion, un Airbus A350-900, atterrir sur le tarmac avant qu’une explosion ne survienne, laissant une traînée de flammes derrière l’avion de la compagnie japonaise.

Watch live: A Japan Airlines flight has caught fire on the runway of Tokyo's Haneda airport





All passengers who were on board the flight have been evacuated, Japan Airlines has said





Latest: https://t.co/snb3oVPHo5 https://t.co/I4gKehcynz

— Sky News (@SkyNews) January 2, 2024