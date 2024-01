Avion en feu à l’aéroport de Tokyo : ce que l’on sait des premiers éléments de l’enquête

Après avoir fait cinq morts, la collision survenue sur le tarmac de Tokyo-Haneda entre deux appareils fait toujours l’objet d’une enquête. Le point sur les premiers éléments.

Les causes de l’accident restent encore inconnues, selon le ministre des Transports japonais Tetsuo Saito. Ce mardi 2 janvier, un Airbus A350 de la compagnie Japan Airlines s'est enflammé après avoir violemment heurté un appareil des garde-côtes japonais à l’aéroport de Tokyo-Haneda.





Alors que les 379 passagers et membres d’équipage du vol JAL516 ont été secourus à temps, les cinq autres personnes à bord du second avion ont perdu la vie. Seul le commandant a pu s’échapper.





Depuis le drame, les enquêteurs tentent de comprendre les origines de l’accident. D’après les premiers éléments, la Japan Airlines (JAL) affirme que son appareil était autorisé à atterrir alors que le second se préparait à décoller pour fournir des biens de première nécessité aux sinistrés du séisme survenu ce lundi dans le département d'Ishikawa.

Que s’est-il passé ?

Selon les échanges radio de la tour de contrôle de Tokyo-Haneda, que l'Agence France-Presse a consultés sur le site LiveATC.net, un contrôleur aérien indique au vol JAL516 de poursuivre «son approche» quelques minutes avant le choc.





Un contrôleur aérien aurait à l'inverse demandé à l'avion des garde-côtes d'attendre à l'écart de la piste, selon NHK. Pourtant, le pilote de l’avion rescapé a assuré à la chaîne de télévision publique japonaise avoir obtenu l’autorisation de décoller.





Une équipe d'experts du Bureau d'enquêtes et d'analyses (BEA) français pour l'aviation civile doit arriver mercredi au Japon, étant donné que l'avion de JAL était un Airbus A350-900, produit à Toulouse.

Alors que l’enquête suit son cours, les secours analysent les ruines carbonisées de l'appareil des garde-côtes, un Dash 8 canadien. «Nous sommes en train d'examiner la situation», a expliqué Takuya Fujiwara du JTSB. Les équipes sont en effet en train de voir comment les débris sont «répartis» sur la piste et d'où ils provenaient.