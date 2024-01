États-Unis : un homme arrêté après avoir ouvert le feu dans la Cour suprême du Colorado

Un individu a été arrêté ce mardi après avoir ouvert le feu dans la Cour suprême du Colorado, aux États-Unis. Cet incident ne semble pas en lien avec la décision de cette même cour de prononcer l’inéligibilité de Donald Trump, en décembre dernier.

La Cour suprême du Colorado a été la cible de tirs ce mardi 2 janvier. Un individu a tiré sur l’une des fenêtres du bâtiment avant de pénétrer à l’intérieur. Cet homme, âgé de 44 ans, a tenu en joue un agent de sécurité de la Cour, volé des clés et tiré de nombreux coups de feu à l’intérieur, selon une déclaration de la police relayée par la presse locale.

L’homme aurait attaqué le bâtiment après avoir subi un accident de voiture à proximité. Selon AP News, il aurait d’abord menacé le conducteur de l’autre voiture avant de s’attaquer au centre judiciaire.

Un lien avec la décision concernant Donald Trump ?

Des «dégâts importants» ont été causés par le tireur, selon les autorités. Le centre judiciaire visé, qui abrite la Cour suprême du Colorado, a été fermé mardi pour les besoins de l’enquête en cours. Une audience du tireur était prévue ce mercredi matin, pour incendie criminel, vol aggravé et cambriolage.

«Pour l’instant, on pense qu’il n’y a pas de lien avec les menaces précédentes contre les juges de la Cour suprême du Colorado», a indiqué la patrouille de l’État dans un communiqué. En effet, depuis plusieurs semaines, les juges font l’objet de menaces en raison de leur décision de déclarer Donald Trump inéligible pour l’élection présidentielle de 2024, en vertu du 14e amendement de la Constitution américaine.

Selon cet amendement, toute personne ayant prêté serment de protéger la constitution et ayant ensuite participé à une insurrection ne peut plus être éligible. Donald Trump a ainsi été déclaré inéligible dans le Colorado mais également dans le Maine, et a déjà fait appel de ces décisions. Ces récentes décisions locales sont au coeurs de vifs débats politiques et judiciaires, puisqu’elles sont inédites. La Cour suprême fédérale a pourtant refusé de trancher la question en urgence.