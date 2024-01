Canada : une épicerie de Toronto visée par un incendie possiblement antisémite

Un incendie d'origine criminel s'est déclaré, ce mercredi 3 janvier, dans une épicerie fine de Toronto (Canada) dont le propriétaire est juif. La police a ouvert une enquête et n'écarte pas la piste antisémite.

À Toronto (Canada), une épicerie fine tenue par un propriétaire juif a été visée par un incendie criminel survenu mercredi 3 janvier.

Une enquête a été ouverte par la police de Toronto et le caractère antisémite est fortement envisagé.

Le jour de l’incident, les pompiers ont été alertés tôt dans la matinée pour maîtriser un début d’incendie dans la boutique International Delicatessen Foods, située au nord de la ville. Personne n'a été blessé, selon les médias locaux.

Sur les portes de l’établissement figurent un graffiti «Free Palestine» («Libérez la Palestine», NDLR.).

«L'unité des crimes haineux de la police de Toronto enquête sur cet incident qu'elle considère comme étant un crime motivé par la haine», a déclaré la police de la ville dans un communiqué.

«C'est un acte criminel, violent, ciblé, organisé, et il recevra toute l'attention du Service de police de Toronto», a déclaré Pauline Gray, surintendante d'état-major.

Sur X, la maire de Toronto, Olivia Chow, a également réagi à l'événement qui «secoue les gens, diminuent notre sentiment de sécurité et d'appartenance», a-t-elle rédigé. «Les actes d'antisémitisme, de haine et de violence n'ont pas leur place ici», a-t-elle poursuivi.

My statement on the suspected hate-motivated arson at International Delicatessen Foods. pic.twitter.com/aBe5PEcgHG

— Mayor Olivia Chow (@MayorOliviaChow) January 3, 2024