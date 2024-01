États-Unis : une fusillade dans un lycée de l'Iowa, un mort et cinq blessés

Une fusillade a éclaté, ce jeudi 4 janvier, dans un lycée de l’Iowa aux États-Unis, a confirmé la police du comté de Perry. Un mort et cinq blessés sont à déplorer.

Drame en pleine rentrée scolaire. Une fusillade a éclaté, ce jeudi 4 janvier, dans un lycée de la ville de Perry dans l’Iowa (Etats-Unis).

Le bilan de cette fusillade est lourd, puisqu'un collégien a perdu la vie et que cinq autres personnes ont été blessées parmi lesquelles quatre étudiants et un membre de l'administration.

Le bureau du shérif du Comté de Dallas, avait tenu une brève conférence de presse vers 10h heure locale (17h heure française), et avait confirmé «de multiples blessés par balle», sans qu'il soit encore en mesure de préciser un nombre exact de victimes et la gravité des blessures.

Le porte-parole du MercyOne Des Moines Medical Center avait ensuite confirmé que les blessés étaient transportés vers l'hôpital.

L'alerte fusillade a été lancée aux alentours de 7h30 et les forces de l'ordre sont arrivées sur place «en sept minutes» et ont directement procédé à la sécurisation des lieux et des élèves avant de lancer l'évacuation progressive. «A cette heure tous les enfants évacués ont retrouvé leur famille».

Le tireur identifié

Le shérif a ajouté qu'il n'y avait «plus de danger et que la communauté de Perry était à présent en sécurité». Le tireur a été identifié, il s'agit d'un lycéen de 17 ans armé de deux armes dont un fusil à pompe et qui a été retrouvé avec une blessure auto-infligée. Les autorités n'ont pas encore précisé s'il était toujours vivant et les motivations de son acte.

D'autres informations doivent être données par les autorités au cours de la journée.

Le lycée dans lequel s'est déroulée l’attaque appartient au Perry Community School District. Ce jeudi marquait le retour à l’école des élèves après les vacances de Noël.

Le candidat à la primaire républicaine, Vivek Ramaswamy, qui a organisé un événement de campagne dans la ville de Perry ce jeudi a posté un message sur X appelant à «prier pour la communauté de Perry ce matin».