«L’odeur des morts était partout» : le témoignage bouleversant de Samy, rescapé des attaques du 7 octobre

Les attaques du mouvement terroriste Hamas, perpétrées le 7 octobre 2023 en Israël, ont marqué les esprits. Samy, présent lors du massacre au festival Tribe of Nova, est parvenu à échapper au pire. Il témoigne sur CNEWS.

Environ trois mois après les attaques en Israël, les mauvais souvenirs sont toujours présents. Samy, 23 ans, est l’un des survivants du massacre perpétré par les terroristes du Hamas le 7 octobre dernier dans le sud de l’Etat hébreu. Quelques heures avant le début des attaques, il se trouvait, avec ses amis, au festival Tribe of Nova.

Au moment où les terroristes du Hamas ont commencé leur massacre, Samy et ses amis se sont réfugiés durant plusieurs heures dans un kibboutz à Saad.

Pensant avoir échappé des terroristes, Samy et ses amis ont repris leur chemin en voiture, huit heures plus tard. Sur le chemin, ils ont découvert l’horreur. Depuis ce jour-là, le jeune homme peine à trouver le sommeil malgré un traitement médicamenteux.

«Cela va rester ancré dans ta tête. À chaque fois, tu regarderas derrière toi et tu vérifieras s’il se passe quelque chose (...). C’est dur», a témoigné Samy sur CNEWS.

«Il n’y avait pas de routes, il n’y avait que des personnes»

«L’odeur des morts était partout. On voyait des corps et des têtes. Pour s’enfuir, on devait rouler sur des corps. On était obligé parce qu’il n’y avait pas de routes, il n’y avait que des personnes malheureusement», a-t-il ajouté.

Et de poursuivre : «On a commencé à rouler sur des personnes. Dans la voiture, on sentait que l’on montait sur des gens».

Le jeune homme est traumatisé par ce qu’il avait découvert dans les rues israéliennes le 7 octobre dernier. Beaucoup de ses amis, partis sur le front, ont perdu la vie. Même s’il tente actuellement de reprendre pied avec l’aide des siens, il vit néanmoins dans l’angoisse d’apprendre de nouveaux décès.