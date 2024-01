Que sait-on de Dylan Butler, le tueur présumé de la fusillade de l'Iowa âgé de 17 ans ?

Dylan Butler, 17 ans, est l’auteur présumé de la fusillade mortelle survenue jeudi 4 janvier dans le lycée Perry, situé dans l’Iowa (États-Unis). L’adolescent, qui a mis fin à ses jours à l’issue de la tuerie, aurait été victime de harcèlement scolaire depuis l’école primaire, selon ses proches.

Après le drame survenu jeudi 4 janvier, l’heure est au deuil et à l'enquête. À 7h47, Dylan Butler, 17 ans, a ouvert le feu sur le lycée Perry, situé dans l’Iowa aux États-Unis.

A tragedy unfolded at Perry High School where a 6th-grade student lost their life, and five others sustained injuries, with one in a severe state. Dylan Butler, a 17-year-old student and trans activist was identified as the individual responsible for the incident.





Authorities… pic.twitter.com/hr845aIyA1 — JOEY VANTES (@joeyvantes) January 5, 2024

Armé d'un fusil à pompe, d'une arme de poing de petit calibre et d'un engin explosif de fortune, il a ainsi tué un élève de sixième et blessé cinq autres personnes, dont le principal de l'établissement, avant de retourner l’arme contre lui, et de mettre fin à ses jours.

Selon la police, l'engin explosif improvisé retrouvé autour de son corps montre qu’il avait l’intention de tuer beaucoup plus de personnes. Pour l’heure, l’enquête indique que Dylan Butler a agi seul, mais son mobile demeure flou malgré quelques pistes.

Le harcèlement de sa petite soeur en question

Une famille qui connaissait l’adolescent l'a décrit comme une personne calme, mais victime de brimades depuis l'école primaire.

Selon deux sœurs de cette famille, toutes deux âgées de 17 ans, Dylan Butler aurait fini par craquer en apprenant que sa propre sœur cadette commençait à son tour à se faire harceler.

L’absence de réaction du personnel scolaire aurait ensuite été pour l’adolescent «la goutte d’eau qui a fait déborder le vase».

«Il avait mal. Il était fatigué. Il en avait assez des brimades. Il en avait assez du harcèlement», a déclaré Yesenia, l’une d’entre elles, déplorant toutefois la vengeance sanglante du jeune homme dans des propos relayés par le New-York Post

Émue, l’autre sœur Khamya a qualifié Dylan Butler de «personne la plus gentille qui soit», exprimant un sentiment de culpabilité : «Il était là pour nous quand nous avions besoin de lui, et nous avons essayé d'être là quand il avait besoin de nous, ce qui est clair que nous n'avons pas été assez présents pour lui», a-t-elle regretté selon le New-York Post.

Plusieurs vidéos inquiétantes postées

Les enquêteurs ont trouvé des photos postées par Butler, sur lesquelles il posait avec des armes à feu.

Sur des vidéos présumées de ses réseaux sociaux, partagées sur Reddit, l’adolescent imitait le cuisinier de «Massacre à la tronçonneuse», ou encore les manières et répliques du tueur Jeffrey Dahmer, qui avait fait l’objet d’une série sur Netflix.

Sur d’autres, il pointe également bâton vers un ami comme s'il s'agissait d'une arme à feu.

Mais l’adolescent avait posté une autre vidéo énigmatique, supprimée dans les instants précédant la fusillade. Sur la vidéo TikTok, on pouvait le voir dans une cabine de toilettes de l’école attaquée, avec un sac de sport à ses pieds, avec la légende «Maintenant on attend».

La vidéo était accompagnée de la chanson «Stray Bullet» du groupe de rock KMFDM, contenant des paroles telles que «I'm your nightmare coming true, I am your worst enemy (je suis ton pire cauchemar qui devient réel, je suis ton pire ennemi, NDLR)» et «Stray bullet, from the barrel of love (balle perdue, du canon de l'amour, NDLR).

Cette musique est aussi connue pour avoir été utilisée sur le site web personnel d’Éric Harris, un des auteurs du tristement célèbre massacre du lycée Columbine, en 1999.