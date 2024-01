Australie : des passagers bloqués au sommet de l'une des montagnes russes les plus hautes du monde après la chute d'un foulard

Au parc d’attractions Warner Bros Movie World en Australie, des passagers des montagnes russes sont restés bloqués en pleine montée pendant trois heures vendredi 5 janvier. Un foulard s'était emmêlé dans la roue du train.

Les amateurs de sensations fortes ont été servis s’ils se trouvaient au parc d’attraction Warner Bros, situé au sud de Brisbane, en Australie, vendredi dernier. En effet, le DC Rivals HyperCoaster, les montagnes russes du parc, ont été bloquées de 15h à 18h à cause d’un foulard qui s’est coincé dans une des roues du train.

Dans un communiqué publié sur les réseaux sociaux, Warner Bros Movie World a déclaré que des opérateurs de manèges avaient utilisé leur système de contrôle pour arrêter le manège en toute sécurité.

«Tous les clients à bord sont en sécurité, […] notre équipe est en train de faire descendre ces clients par la colline de l’ascenseur, un processus pour lequel nous nous entraînons régulièrement et qui exige simplement que les clients descendent les escaliers jusqu’à la station de chargement. En raison de la hauteur de la pente de l’ascenseur, nous fournirons un harnais aux invités», était-il précisé dans le communiqué du parc d’attractions.

«Nous comprenons que les arrêts de manèges peuvent être frustrants pour les visiteurs et c’est pour de telles raisons qu’il est interdit d’emporter des objets non fixés à bord des manèges et des attractions», ont rappelé les acteurs du parc à destination de leur clientèle.

Le DC Rivals HyperCoaster, long de 1,4 km, est la montagne russe la plus haute, la plus longue et la plus rapide de l’hémisphère sud, avec une vitesse allant jusqu’à 115 km par heure.