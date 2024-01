L'homme qui avait agressé un juge en pleine audience revient au tribunal enchaîné et avec une «muselière» (vidéo)

Aux États-Unis, le détenu qui avait agressé la juge Mary Kay Holtus en pleine audience, est de nouveau passé au tribunal lundi 8 janvier, devant la même juge, avec un masque muselant, et des protections aux poings. Les vidéos de l'audience publiées sur le net sont devenues virales.

C’est avec un masque sur la tête, façon Hannibal Lecter, et des protections rouges aux poings qu’est apparu Deobra Redden lundi 8 janvier lors d’une nouvelle audience face à la juge Mary Kay Holtus, dans le Nevada (États-Unis).

Le 3 janvier dernier, le prévenu de 30 ans avait agressé la même juge du comté de Clark lors d’une audience, au cours de laquelle il s’était vu refuser une probation.

Alors que la juge évoquait le casier judiciaire du prévenu, ce dernier s’était d’abord mis à l’insulter, avant de se jeter sur elle et de lui asséner des coups. Plusieurs personnes avaient tenté de s’interposer et l’agresseur avait fini par être maîtrisé.

Peu avant l’agression, Mary Kay Holthus s’apprêtait à renvoyer Deobra Redden en prison, pour tentative de coups et blessures, alors que l’avocat du prévenu avait réclamé du sursis avec mise à l’épreuve. Une demande rejetée par la magistrate. «Je comprends, mais je pense qu’il est temps qu’il goûte à autre chose», avait-elle rétorqué.

En plus de l’accusation à laquelle il faisait face, Deobra Redden a été inculpé d'un seul chef d'accusation de coups et blessures sur une personne protégée, entraînant des blessures et des coups et blessures importants.